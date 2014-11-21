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Большинство россиян хранят деньги в рублях

21 ноября 2014, 16:08
Сбережения делают примерно половина россиян, подавляющее большинство из них хранят их в рублях. Об этом свидетельствует опубликованный опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным социологов, с каждым годом все больше россиян откладывают часть своих доходов. Если пять лет назад накопления были у 36% граждан, то сегодня — у 51%. Подавляющее большинство людей, делающих сбережения, хранят их в российской национальной валюте — 47%.

Предпочтение рублю чаще отдает молодежь (52% от 18 до 24 лет) и люди среднего возраста (51% от 25 до 44 лет), обучавшиеся в вузах (54%), нежели пожилые (41% старше 60 лет) и малообразованные (37%).

Доллар и евро для сбережений выбирают немногие — лишь 3% и 2% соответственно. Прочие же валюты — менее 1%.

Интерес к курсу американской валюты с начала года значительно вырос. Если в 1-м квартале года за ситуацией на валютном рынке следили 53% респондентов, то в 4-м квартале — 65% .

Обеспокоенность ростом доллара сегодня выражают более половины наших сограждан — 57% (42% в феврале). Этот процесс больше тревожит москвичей и петербуржцев (76%), обеспеченных граждан (62%). Жителей сел и респондентов с низким доходом рост доллара волнует меньше ( 50 и 41%, соответственно).

Вовсе не переживают по этому поводу 39% россиян. В опросе ВЦИОМ 15–16 ноября приняли участие 1600 человек в 45 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Фото: http://vsebankiavam.ru

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