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Жителя Екатеринбурга будут судить в Тюмени за смертельное ДТП

20 ноября 2014, 14:26
В Тюмени будут судить водителя, который, уснув за рулем, совершил аварию, унесшую жизнь его 18-летнего друга.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Екатеринбурга. Как установило следствие, 20 сентября мужчина на два дня арендовал автомобиль Rеnault Lоgаn для поездки в Новосибирск, чтобы присмотреть для себя машину. С собой он взял 18-летнего друга и выехал в пункт назначения. Утром следующего дня молодые люди прибыли в Новосибирск, сделав свои дела, они 21 сентября выехали в обратный путь. Водитель в дороге отдыхал немного, ведь на следующий день надо было возвращать арендованный автомобиль.

Утром 22 сентября на 9 км автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский мужчина уснул за рулем, в результате чего его машина выехала на встречную полосу и столкнулась сначала с Infiniti FХ35 Premium, а затем с Rеnault Sandero. От ударов автомобиль Rеnault Lоgаn улетел в кювет. В результате аварии друг обвиняемого получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

#Новости#Прокуратура#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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