Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Екатеринбурга. Как установило следствие, 20 сентября мужчина на два дня арендовал автомобиль Rеnault Lоgаn для поездки в Новосибирск, чтобы присмотреть для себя машину. С собой он взял 18-летнего друга и выехал в пункт назначения. Утром следующего дня молодые люди прибыли в Новосибирск, сделав свои дела, они 21 сентября выехали в обратный путь. Водитель в дороге отдыхал немного, ведь на следующий день надо было возвращать арендованный автомобиль.
Утром 22 сентября на 9 км автодороги Тюмень — Боровский — Богандинский мужчина уснул за рулем, в результате чего его машина выехала на встречную полосу и столкнулась сначала с Infiniti FХ35 Premium, а затем с Rеnault Sandero. От ударов автомобиль Rеnault Lоgаn улетел в кювет. В результате аварии друг обвиняемого получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.