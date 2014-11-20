Жителя Екатеринбурга будут судить в Тюмени за смертельное ДТП

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя Екатеринбурга. Как установило следствие, 20 сентября мужчина на два дня арендовал автомобиль Rеnault Lоgаn для поездки в Новосибирск, чтобы присмотреть для себя машину. С собой он взял 18-летнего друга и выехал в пункт назначения. Утром следующего дня молодые люди прибыли в Новосибирск, сделав свои дела, они 21 сентября выехали в обратный путь. Водитель в дороге отдыхал немного, ведь на следующий день надо было возвращать арендованный автомобиль.