За невероятные ногти тюменку наградили бронзовой медалью

Состязание мастеров красоты состоялось в минувшее воскресенье в Екатеринбурге, его участниками в различных номинациях стали более 2000 человек из 30 стран — от Франции до Южной Кореи.
Россию на состязании представляли 9 мастеров нейл-дизайна из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга Ростова-на-Дону, Новороссийска, Оренбурга, Тюмени и других городов. Их подготовкой к конкурсу занималась тренер сборной России по нейл-дизайну, чемпион Мира Инесса Башкирова.
Чемпионат Европы по парикмахерскому искусству и эстетике — одно из самых главных событий в сфере индустрии красоты, организуемое Всемирной Организацией парикмахеров (ОМС). Именно он определяет пути развития beauty-индустрии на ближайшие годы.
При создании каждого ногтя мастер использовала сразу несколько техник — миниатюрную скульптуру, резьбу и художественную роспись, используя при этом настоящий перламутр, витражные краски и специальные гели.
Работа тюменки Евгении Карповой, выполненная в технике трехмерного аквариумного нейл-дизайна в традиционном русском стиле, посвящена федоскинской лаковой миниатюре. Тема миниатюры — «С высоты птичьего полета».
При создании каждого ногтя мастер использовала сразу несколько техник — миниатюрную скульптуру, резьбу и художественную роспись, используя при этом настоящий перламутр, витражные краски и специальные гели.
Общий размер миниатюры — 5×14,7 см, при этом каждая отдельная деталь достигает в ширину не более 1,4 см.
Суть техники трехмерного аквариумного дизайна, в которой выполнена работа, — в скрупулезном послойном нанесении на ногти красок и акрила, позволяющем в сочетании с миниатюрной скульптурой добиться эффекта голографического, объемного изображения.
Стоит отметить, что это далеко не первая заслуженная награда Евгении Карповой. В ее копилке уже имеются медали Чемпионата России и многих международных конкурсов. Однако в состязании подобного уровня тюменский маcтер принимала участие впервые.