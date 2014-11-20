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За невероятные ногти тюменку наградили бронзовой медалью

20 ноября 2014, 16:02
Тюменский мастер нейл-дизайна Евгения Карпова заняла 3 место на чемпионате Европы по парикмахерскому искусству и эстетике Europe cup open 2014 в номинации Mix Media.
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Тюмень

Состязание мастеров красоты состоялось в минувшее воскресенье в Екатеринбурге, его участниками в различных номинациях стали более 2000 человек из 30 стран — от Франции до Южной Кореи.

Россию на состязании представляли 9 мастеров нейл-дизайна из Санкт-Петербурга, Екатеринбурга Ростова-на-Дону, Новороссийска, Оренбурга, Тюмени и других городов. Их подготовкой к конкурсу занималась тренер сборной России по нейл-дизайну, чемпион Мира Инесса Башкирова.

Чемпионат Европы по парикмахерскому искусству и эстетике — одно из самых главных событий в сфере индустрии красоты, организуемое Всемирной Организацией парикмахеров (ОМС). Именно он определяет пути развития beauty-индустрии на ближайшие годы.

При создании каждого ногтя мастер использовала сразу несколько техник — миниатюрную скульптуру, резьбу и художественную роспись, используя при этом настоящий перламутр, витражные краски и специальные гели.

Работа тюменки Евгении Карповой, выполненная в технике трехмерного аквариумного нейл-дизайна в традиционном русском стиле, посвящена федоскинской лаковой миниатюре. Тема миниатюры — «С высоты птичьего полета».

При создании каждого ногтя мастер использовала сразу несколько техник — миниатюрную скульптуру, резьбу и художественную роспись, используя при этом настоящий перламутр, витражные краски и специальные гели.

Общий размер миниатюры — 5×14,7 см, при этом каждая отдельная деталь достигает в ширину не более 1,4 см.

Суть техники трехмерного аквариумного дизайна, в которой выполнена работа, — в скрупулезном послойном нанесении на ногти красок и акрила, позволяющем в сочетании с миниатюрной скульптурой добиться эффекта голографического, объемного изображения.

Стоит отметить, что это далеко не первая заслуженная награда Евгении Карповой. В ее копилке уже имеются медали Чемпионата России и многих международных конкурсов. Однако в состязании подобного уровня тюменский маcтер принимала участие впервые.

#Новости#Конкурсы#Тюмень#Дизайн#Ирина#Культура
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