Владимир Якушев: одной рукой промышленность развиваем, другой — уничтожаем

«Одной рукой мы вкладываем немалые деньги в создание новых промышленных парков и площадок, в опережающее подключение сетей, чтобы инвестор пришел на все готовое. И правильно делаем — инвестор разборчив, на иных условиях он не придет. Но другой-то рукой мы уничтожаем уже подготовленные для индустриального использования территории, — отметил Владимир Якушев в своей речи. — Да, в большинстве своем это были устаревшие заводы, но об их реновации никто даже не задумывался. Собственники эти, выражаясь словами Салтыкова-Щедрина, рыцари первоначального накопления, и мы их всех знаем в лицо. Они предпочли стратегию „сбагрить и свалить“. И никто им не предложил, я уж не говорю, не навязал альтернативный и более соответствующий интересам области вариант».
В качестве примера губернатор привел ныне не действующую текстильную фабрику «Кросно», расположенную в черте Тюмени. 40 гектаров площадей вдоль Транссибирской магистрали представляли прекрасное конкурентное преимущество для промышленного освоения, однако, с 2013 года производство на фабрике остановлено. «Многие регионы о таком преимуществе могут только мечтать. А мы теперь можем только вспоминать, — констатировал губернатор. — Но больше такой легкомысленности мы себе позволить не можем».
По словам Владимира Якушева, рачительное обращение с существующими промышленными площадями включено в так называемый, «План индустриализации Тюменской области 3D», который разработало правительство региона. Он предполагает развитие новых индустриальных парков и особых экономических зон регионального уровня. «Рассчитываю, что депутаты Тюменской областной Думы активно включатся в этот законопроект», — резюмировал Владимир Якушев в конце своей речи.