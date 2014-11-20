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Владимир Якушев: одной рукой промышленность развиваем, другой — уничтожаем

20 ноября 2014, 13:22
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев жестко раскритиковал халатное отношение к обращению со старыми промышленными площадями в регионе в своем ежегодном послании Тюменской областной Думе. По словам губернатора, безответственное отношение к конкурентным преимуществам в регионе является до сих пор недооцененной проблемой. Как результат — за последние годы закрылось семь старых промышленных предприятий.

«Одной рукой мы вкладываем немалые деньги в создание новых промышленных парков и площадок, в опережающее подключение сетей, чтобы инвестор пришел на все готовое. И правильно делаем — инвестор разборчив, на иных условиях он не придет. Но другой-то рукой мы уничтожаем уже подготовленные для индустриального использования территории, — отметил Владимир Якушев в своей речи. — Да, в большинстве своем это были устаревшие заводы, но об их реновации никто даже не задумывался. Собственники эти, выражаясь словами Салтыкова-Щедрина, рыцари первоначального накопления, и мы их всех знаем в лицо. Они предпочли стратегию „сбагрить и свалить“. И никто им не предложил, я уж не говорю, не навязал альтернативный и более соответствующий интересам области вариант».

В качестве примера губернатор привел ныне не действующую текстильную фабрику «Кросно», расположенную в черте Тюмени. 40 гектаров площадей вдоль Транссибирской магистрали представляли прекрасное конкурентное преимущество для промышленного освоения, однако, с 2013 года производство на фабрике остановлено. «Многие регионы о таком преимуществе могут только мечтать. А мы теперь можем только вспоминать, — констатировал губернатор. — Но больше такой легкомысленности мы себе позволить не можем».

По словам Владимира Якушева, рачительное обращение с существующими промышленными площадями включено в так называемый, «План индустриализации Тюменской области 3D», который разработало правительство региона. Он предполагает развитие новых индустриальных парков и особых экономических зон регионального уровня. «Рассчитываю, что депутаты Тюменской областной Думы активно включатся в этот законопроект», — резюмировал Владимир Якушев в конце своей речи.

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