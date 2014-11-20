Владимир Якушев: одной рукой промышленность развиваем, другой — уничтожаем

«Одной рукой мы вкладываем немалые деньги в создание новых промышленных парков и площадок, в опережающее подключение сетей, чтобы инвестор пришел на все готовое. И правильно делаем — инвестор разборчив, на иных условиях он не придет. Но другой-то рукой мы уничтожаем уже подготовленные для индустриального использования территории, — отметил Владимир Якушев в своей речи. — Да, в большинстве своем это были устаревшие заводы, но об их реновации никто даже не задумывался. Собственники эти, выражаясь словами Салтыкова-Щедрина, рыцари первоначального накопления, и мы их всех знаем в лицо. Они предпочли стратегию „сбагрить и свалить“. И никто им не предложил, я уж не говорю, не навязал альтернативный и более соответствующий интересам области вариант».