Владимир Якушев обратится с ежегодным посланием

Впервые послание губернатора В.Якушева прозвучало в октябре 2006 года. В нем была поставлена задача — «обеспечить прорыв в экономическом развитии региона». За прошедшие годы (2006 — 2013 гг.) объем валового регионального продукта (ВРП) увеличился в 2,3 раза, еще больше — в 2,7 раза — в Тюменской области вырос объем инвестиций в основной капитал. Регион по многим показателям входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации. В ходе избирательной кампании 2014 года была поставлена еще одна амбициозная задача — удвоение экономики до 2020 года.