Владимир Якушев обратится с ежегодным посланием

Впервые послание губернатора В.Якушева прозвучало в октябре 2006 года. В нем была поставлена задача — «обеспечить прорыв в экономическом развитии региона». За прошедшие годы (2006 — 2013 гг.) объем валового регионального продукта (ВРП) увеличился в 2,3 раза, еще больше — в 2,7 раза — в Тюменской области вырос объем инвестиций в основной капитал. Регион по многим показателям входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации. В ходе избирательной кампании 2014 года была поставлена еще одна амбициозная задача — удвоение экономики до 2020 года.
Традиционно на оглашение текста послания в зале тюменской филармонии соберутся депутаты, главы муниципальных образований, руководители предприятий и социальных учреждений, представители общественных и религиозных организаций, члены регионального правительства, журналисты, сообщает пресс-служба главы региона.
Послание главы региона областной Думе можно будет увидеть в 11.00 в прямом эфире телеканала «Тюменское время» (интернет-трансляция на сайте канала http://tyumen-time.ru/online/). Онлайн-трансляция будет также идти на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.