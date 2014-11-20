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Владимир Якушев обратится с ежегодным посланием

20 ноября 2014, 09:41
В четверг, 20 ноября, губернатор Владимир Якушев выступит с ежегодным посланием Тюменской областной Думе «О положении дел в области». Это его девятое обращение к парламентариям и первое после выборов 14 сентября 2014 г. Каждое из предыдущих посланий не только подводило итог очередного этапа в жизни региона. В них Владимир Якушев раскрывал свое видение перспектив развития территории, актуализировал стоящие перед тюменцами задачи.

Впервые послание губернатора В.Якушева прозвучало в октябре 2006 года. В нем была поставлена задача — «обеспечить прорыв в экономическом развитии региона». За прошедшие годы (2006 — 2013 гг.) объем валового регионального продукта (ВРП) увеличился в 2,3 раза, еще больше — в 2,7 раза — в Тюменской области вырос объем инвестиций в основной капитал. Регион по многим показателям входит в число лидеров среди субъектов Российской Федерации. В ходе избирательной кампании 2014 года была поставлена еще одна амбициозная задача — удвоение экономики до 2020 года.

Традиционно на оглашение текста послания в зале тюменской филармонии соберутся депутаты, главы муниципальных образований, руководители предприятий и социальных учреждений, представители общественных и религиозных организаций, члены регионального правительства, журналисты, сообщает пресс-служба главы региона.

Послание главы региона областной Думе можно будет увидеть в 11.00 в прямом эфире телеканала «Тюменское время» (интернет-трансляция на сайте канала http://tyumen-time.ru/online/). Онлайн-трансляция будет также идти на официальном портале органов государственной власти Тюменской области.

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