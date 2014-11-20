В «Рубин» перешли двое игроков из КХЛ

21-летний Сергей Твердохлебов, очевидно, займет место выбывшего по ходу турнира американского форварда Нико Сакетти. Как сообщает пресс-служба ХК «Рубин», в нынешнем сезоне КХЛ игрок выступал за нижегородское «Торпедо», а также за «Нефтехимик» из Нижнекамска. Кроме того он провел один матч в ВХЛ за альметьевский «Нефтяник». Новый форвард тюменской команды отличается внушительными габаритами — рост 190 см, вес 91 кг. В элитный дивизион отечественного хоккея он перешел в 2013 году из Молодежной хоккейной лиги, где выступал за «Мытищинских Атлантов» и нижегородскую «Чайку».