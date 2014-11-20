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В «Рубин» перешли двое игроков из КХЛ

20 ноября 2014, 10:13
ХК «Рубин» подписал контракты с двумя новыми игроками из КХЛ. В стан тюменской команды перешли форвард нижегородского «Торпедо» Сергей Твердохлебов и защитник «Югры» из Ханты-Мансийска Кирилл Путилов.

21-летний Сергей Твердохлебов, очевидно, займет место выбывшего по ходу турнира американского форварда Нико Сакетти. Как сообщает пресс-служба ХК «Рубин», в нынешнем сезоне КХЛ игрок выступал за нижегородское «Торпедо», а также за «Нефтехимик» из Нижнекамска. Кроме того он провел один матч в ВХЛ за альметьевский «Нефтяник». Новый форвард тюменской команды отличается внушительными габаритами — рост 190 см, вес 91 кг. В элитный дивизион отечественного хоккея он перешел в 2013 году из Молодежной хоккейной лиги, где выступал за «Мытищинских Атлантов» и нижегородскую «Чайку».

Кирилл Путилов прибыл в расположение тюменской команды по договору между «Югрой» и «Рубином» на место другого выбывшего игрока — Иона-Георгия Костева. 26-летний защитник также отличается внушительными габаритами (рост — 190 см., вес — 92 кг). За Ханты-Мансийский клуб он выступает с 2011 года, проведя в регулярном чемпионате КХЛ 68 матчей. До перехода в «Югру» он выступал за нижнетагильский «Спутник».

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