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В правительстве задумались о распечатывании резервов гречки

20 ноября 2014, 16:43
Правительство рассматривает возможность использования запасов гречки из Росрезерва из-за резкого роста цен на эту крупу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на директора по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова.
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Тюмень

«Чтобы стабилизировать ситуацию, Росрезерв планирует выйти на рынок гречки с существенным объемом, такую возможность рассматривает правительство», — сообщил Востриков.

Информацию о возможном распечатывании запасов Росрезерва подтвердила пресс-секретарь вице-премьера Аркадия Дворковича, курирующего сельское хозяйство. В настоящее время этот вопрос, по ее словам, прорабатывается. Об этом пишет «Лента. Ру».

Напомним, ростом цен на гречневую крупу в Тюменской области заинтересовалась Федеральная антимонопольная служба России. Последние две недели тюменцы обращали внимание на повышение стоимости продукта или его отсутствие в продовольственных магазинах.

Цена гречневой крупы в рознице в России, по данным Росстата, с 1 по 17 ноября выросла на 27,5 процента. Резко возросший спрос на гречневую крупу эксперты связывают со снижением урожая гречихи в Алтайском крае, на который обычно приходится до 40 процентов ее сбора.

В то же время в Минсельхозе РФ заявили, что дефицита гречки в стране нет. К настоящему времени гречиха обмолочена с 738,2 тысячи гектаров, что составляет 97,3 процента от общей площади. Намолочено 744,6 тысячи тонн при урожайности 10,1 центнера с гектара. Как подчеркнули в ведомстве, этого количества достаточно для полного обеспечения крупой населения страны, а с учетом переходящих запасов есть возможность экспорта.

Фото: adventusvideo.com

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