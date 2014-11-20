В правительстве задумались о распечатывании резервов гречки

В то же время в Минсельхозе РФ заявили, что дефицита гречки в стране нет. К настоящему времени гречиха обмолочена с 738,2 тысячи гектаров, что составляет 97,3 процента от общей площади. Намолочено 744,6 тысячи тонн при урожайности 10,1 центнера с гектара. Как подчеркнули в ведомстве, этого количества достаточно для полного обеспечения крупой населения страны, а с учетом переходящих запасов есть возможность экспорта.