Тюменской филармонии 70 лет: горожан ждут на праздничный концерт

За 70 лет филармония выросла из концертно-эстрадного бюро в масштабное учреждение культуры. Ежегодно благодаря усилиям филармонии тюменцы могут бывать на концертах выдающихся музыкантов, чей талант признан на мировом уровне. Директор филармонии Михаил Бирман возглавляет Российский союз концертных организаций. По его мнению, тюменская афиша ничуть не беднее, чем концертая афиша наших столиц — к нам приезжают те же звезды.
«За эти 70 лет с филармонией произошли колоссальные метаморфозы, — рассказывал на одной из пресс-конференций Михаил Бирман. — Концертно-эстрадное бюро, созданное в 1944 году, обслуживало нужды северян. В 1958 году на базе КЭБа была создана Тюменская филармония. Конечно, та филармония и сегодняшняя — совершенно разные организации».
Филармония ежегодно проводит различные фестивали — «Лето в Тобольском кремле», фестиваль Дениса Мацуева и другие. Действует абонементная система, где слушатели могут купить билеты на концерты любимого музыкального или танцевального направления по сниженной цене: в 25 абонементных циклах представлены разнообразные жанры музыки — симфоническая, вокальная, камерно-инструментальная, хоровая. Создан Союз друзей филармонии, в котором состоит более 10 тысяч тюменцев.
На юбилейном концерте, который пройдет 21 ноября, горожане увидят и услышат лучшее в исполнении артистов Тюменской филармонии: оркестра «Камерата Сибири», хоровой капеллы, Михаила Бирмана, государственного ансамбля народного танца «Зори Тюмени», дуэта русских народных инструментов «Лад», Александра Цинько, вокал-группы «Санрайз».
С подробной программой концерта можно познакомиться по ссылке.
Стоимость билетов: 300–1100 руб.
Служба информации и бронирования: 68-77-77.