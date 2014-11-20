Тюменской филармонии 70 лет: горожан ждут на праздничный концерт

За 70 лет филармония выросла из концертно-эстрадного бюро в масштабное учреждение культуры. Ежегодно благодаря усилиям филармонии тюменцы могут бывать на концертах выдающихся музыкантов, чей талант признан на мировом уровне. Директор филармонии Михаил Бирман возглавляет Российский союз концертных организаций. По его мнению, тюменская афиша ничуть не беднее, чем концертая афиша наших столиц — к нам приезжают те же звезды.