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Тюменские лыжники собрали полный комплект медалей в Хакасии

20 ноября 2014, 15:15
Представители Центра спортивной подготовки Тюменской области Андрей Парфенов и Яков Сеземов завоевали три медали различного достоинства на всероссийских соревнованиях «Кубок Хакасии», проходившем в поселке Вершина Тёи.

На счету Андрея Парфенова две медали: серебряная и золотая. Первую он завоевал в спринте свободным стилем, уступив победу Артему Мальцеву, который выступает за Нижегородскую область и Республику Мордовия. Третьим в гонке стал петербуржец Михаил Куклин, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области.

А вот на дистанции классическим стилем Парфенов вышел из гонки победителем, опередив Ивана Гуляева (Алтайский край) и Ивана Анисимова (Республика Коми-Санкт-Петербург).

В индивидуальной «классике» на 15 километров проявил Яков Сеземов, став третьим на дистанции. Он отстал от лидера буквально на 0:01.2 секунды. Вторым к финишу пришел Илья Семиков, первым — Алексей Виценко. Оба спортсмена выступают за Республику Коми.

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