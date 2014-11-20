Тюменские лыжники собрали полный комплект медалей в Хакасии

На счету Андрея Парфенова две медали: серебряная и золотая. Первую он завоевал в спринте свободным стилем, уступив победу Артему Мальцеву, который выступает за Нижегородскую область и Республику Мордовия. Третьим в гонке стал петербуржец Михаил Куклин, сообщает пресс-служба Центра спортивной подготовки Тюменской области.
А вот на дистанции классическим стилем Парфенов вышел из гонки победителем, опередив Ивана Гуляева (Алтайский край) и Ивана Анисимова (Республика Коми-Санкт-Петербург).
В индивидуальной «классике» на 15 километров проявил Яков Сеземов, став третьим на дистанции. Он отстал от лидера буквально на 0:01.2 секунды. Вторым к финишу пришел Илья Семиков, первым — Алексей Виценко. Оба спортсмена выступают за Республику Коми.