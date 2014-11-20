От тюменцев ждут предложений по благоустройству Исторической площади

Координационным советом по выработке единой земельной и градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности в городе Тюмени обращения физических и юридических лиц рассмотрены. Принято решение о сборе предложений для определения оптимального варианта благоустройства мемориала и Исторической площади в целом.
Предложения принимаются департаментом культуры администрации города Тюмени до 5 декабря 2014 по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 21 (2 этаж), кабинет № 5, с 8:45 до 12:00, с 13:00 до 17:00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья, тел. 64-63-85.
Предложения должны быть представлены в виде объемно-пространственной композиции (эскиза, плана-схемы расположения), состоять из взаимосвязанных смысловых частей, объединяющих монумент с другими объектами Исторической площади в единый тематический проект (художественно-эстетическое решение).
Проект должен быть выполнен с привязкой к месту расположения существующего монумента и сформированной инфраструктуры, с указанием материалов изготовления (использования), содержать слова-посвящение Победе советского народа в Великой Отечественной войне, включать график реализации проекта в срок до 1 мая 2015 года.
Проект (эскиз) должен нести эмоциональную, смысловую, нравственную нагрузку, воспитывать гражданственность и патриотизм, сообщают в департаменте культуры администрации города Тюмени.
Фото: http://curiosite.ru