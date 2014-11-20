От тюменцев ждут предложений по благоустройству Исторической площади

Координационным советом по выработке единой земельной и градостроительной политики и вопросам архитектурной деятельности в городе Тюмени обращения физических и юридических лиц рассмотрены. Принято решение о сборе предложений для определения оптимального варианта благоустройства мемориала и Исторической площади в целом.