Губернатор поручил продвигать тюменский бренд

Необходимо заниматься переработкой, упаковкой, продвижением и брендированием тюменского сельскохозяйственного продовольствия. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ежегодном послании к региональному парламенту.
«Успех сельского хозяйства я отмечаю из года в год и совершенно заслуженно. Но не будем закрывать глаза на то, что в состав валового регионального продукта оно дает около 10%. Даже в этих условиях удалось гарантировать продовольственное самообеспечение области, естественно по тем позициям, по которым это объективно достижимо», — отметил губернатор и добавил, что довольствоваться сделанным не стоит.
«Рецепт успеха давно известен -переработка, упаковка, продвижение брендирование тюменского продовольствия. Количество входа на широкие рынки благодаря режиму санкций только увеличилось по мясу, молоку, рыбе и картофелю. Да что там мариинский, башкирский, алтайский сыр на прилавках дорогих столичных магазинах появился мгновенно, а ишимского нет. И не по тому, что он хуже, а потому что о нем не удосужились рассказать за пределами области, да и за пределами Ишимского района не особенно старались. Так больше нельзя», — подчеркнул Владимир Якушев.
Он поручил своему заместителю Владимиру Чейметову и главам районных и сельских муниципальных образований в течение следующего года кардинально изменить ситуацию «сковывающую экономическую энергию тюменского крестьянина». «Нельзя мириться с безобразным положением дел по выводу на рынок продукции фермерских хозяйств и личных подворий», — добавил глава области.
Фото: phototyumen.ru