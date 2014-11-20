Губернатор поручил продвигать тюменский бренд

«Рецепт успеха давно известен -переработка, упаковка, продвижение брендирование тюменского продовольствия. Количество входа на широкие рынки благодаря режиму санкций только увеличилось по мясу, молоку, рыбе и картофелю. Да что там мариинский, башкирский, алтайский сыр на прилавках дорогих столичных магазинах появился мгновенно, а ишимского нет. И не по тому, что он хуже, а потому что о нем не удосужились рассказать за пределами области, да и за пределами Ишимского района не особенно старались. Так больше нельзя», — подчеркнул Владимир Якушев.