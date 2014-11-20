«Голодные игры: Сойка-пересмешница»: о хороших бунтарях и плохом правительстве

Продолжение «Голодных игр» и «Голодных игр: И вспыхнет пламя» под названием «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1» выходит сегодня на мировые киноэкраны.
В новом сиквеле пламя революции разгорается все сильнее, и против Капитолия уже выступают другие дистрикты. Цель каждого борца за свободу — сокрушить систему во что бы то ни стало. Пит становится игрушкой Капитолия, а Китнисс необходимо решить, готова ли она стать символом надежды и повести за собой восстание, готова ли она снова стать Сойкой-пересмешницей?
Первые «Голодные игры» впечатлили меня своей идеей. Созданный Сьюзен Коллинз мир кажется оригинальным. Существует Капитолий, который живет за счет двенадцати дистриктов. Они его кормят, обеспечивают электричеством, украшениями и всем остальным. Когда-то существовал и тринадцатый, но он был уничтожен за то, что пытался организовать восстание. Этот вымышленный мир (государство Панем) сходен со строением человеческого организма: есть сердце (как называет столицу сам президент Сноу) и другие органы. Да вот только сердце обеспечивает органы жизненно важным элементом — кровью, а Капитолий, наоборот, высасывает все соки из дистриктов, организовывая ежегодные «Голодные игры».
Вторая часть «И вспыхнет пламя» пролетела незаметно и забылась. Теперь настала очередь третьих «Голодных игр». К сожалению, финальную книгу разбили на две части. Создатели фильмов стали использовать этот прием довольно часто. Ранее пострадали «Гарри Поттер и Дары смерти», «Хоббит», а теперь и «Голодные игры».
Атмосфера третьей части, в отличие от первой, стала почти непроглядно черной с резким запахом пороха и светящимся вдалеке лучом надежды. В «Сойке-пересмешнице» все кажется однообразным. Такое ощущение, что в течение двух часов нам показывают зацикленный двадцатиминутный отрывок. Одни и те же действия прерываются незамысловатыми диалогами, эмоциональными встрясками и слезами. Слез было многовато. Рыдали и главные герои, и второстепенные. Не плакал только рыжий кот Лютик. Ему было не до этого.
Такой простой прием, как использование тишины, способной добавить напряжение действию и многое сказать, крайне редко применяется в кассовых фильмах. Предпочтение здесь отдается экшену, взрывам и оружию, чтобы зритель, переживая, плотнее прижимался к сидению и крепче хватался за руку соседа… В триквеле «Голодных игр» большое значение имеет музыка. Композитор Джеймс Ньютон Ховард работал над сотней фильмов, включая «Темного рыцаря» и «Шестое чувство». Его музыка очень хороша, но в «Сойке-пересмешнице. Часть I» ощутимо не хватало упомянутой тишины, нескольких секунд покоя, в течение которых можно было бы осмыслить происходящее и дать ушам отдохнуть.
Но в третьих «Голодных играх», несомненно, больше плюсов, чем минусов. Во-первых, порадовала актерская игра. Что-что, а этого у трилогии не отнять. Это не фильм одного актера, как может показаться. Дженнифер Лоуренс (Китнисс), конечно, сильная актриса и большинство времени на экране показывают ее, но без Джоша Хатчерсона (Пит), Лиама Хемсворта (Гейл), Вуди Харрельсона (Хэймич) и многих других актеров фильм получился бы совершенно другим.
Приятно удивило расширение роли Элизабет Бэнкс (Эффи Тринкет). В книге эксцентричной даме в белом парике уделялось совсем немного внимания, в фильме ее манеры и фразочки заставляли зрителей смеяться. Из-за трагической гибели актера Филипа Сеймура Хоффмана, сыгравшего Плутарха, я ожидала, что в сценарии будут отклонения, но так как отснятого материала с актером было достаточно много в самом фильме никаких явных изменений замечено не было. Джулианна Мур вписалась в «Голодные игры» великолепно. Её Альма Коин жесткая, мужественная, настоящий лидер.
Вторая сильная сторона фильма — это режиссура. Фрэнсис Лоуренс — режиссер опытный. Он снял запоминающийся фильм «Я — легенда» (кстати, тоже экранизация). «Голодные игры» благодаря ему приобрели мрачный депрессивный тон. Актеры признавались, что Фрэнсис смог заставить их прочувствовать войну, помог понять, через какой ад проходят их герои.
«Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I» — это фильм об информационной войне, нежели о кровопролитной (несмотря на большое количество масштабных военных сцен). Жителей Панема уже давно приучили смотреть на то, как погибают их дети. В их мире революционные призывы действуют только тогда, когда они сделаны, так сказать, вкусно, в форме яркого шоу. Поэтому главными военными единицами становятся режиссеры, операторы, костюмеры и программисты.
Ведь что главное в информационной войне? Главное — изменить сознание граждан, заставить их верить в то, что угодно правящей власти. В мире Коллинз цель информационной войны революционеров — добиться того, чтобы жители Панема поверили в Китнисс, девушку, подарившую дистриктам надежду.
К просмотру рекомендуется всем любителям экшена и трилогии «Голодные игры».