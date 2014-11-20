«Голодные игры: Сойка-пересмешница»: о хороших бунтарях и плохом правительстве

Первые «Голодные игры» впечатлили меня своей идеей. Созданный Сьюзен Коллинз мир кажется оригинальным. Существует Капитолий, который живет за счет двенадцати дистриктов. Они его кормят, обеспечивают электричеством, украшениями и всем остальным. Когда-то существовал и тринадцатый, но он был уничтожен за то, что пытался организовать восстание. Этот вымышленный мир (государство Панем) сходен со строением человеческого организма: есть сердце (как называет столицу сам президент Сноу) и другие органы. Да вот только сердце обеспечивает органы жизненно важным элементом — кровью, а Капитолий, наоборот, высасывает все соки из дистриктов, организовывая ежегодные «Голодные игры».