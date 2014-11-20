Ездить «зайцем» в электричке будет в 50 раз дороже

Сейчас штраф не зависит от тарифа и составляет 100 рублей для «зайцев» в электричках и 200 рублей — в поездах дальнего следования. Сверх этого безбилетник обязан оплатить и сам проезд.
Теперь штраф для электрички будет рассчитываться по формуле: 50 умножить на тариф перевозки взрослого пассажира на 10 километров, применяемый на участке для типа и класса вагона и категории поезда, в котором обнаружено безбилетное лицо.
Для поездов дальнего следования — в размере пятикратной величины тарифа на расстояние 100 километров. Поправки вносятся в «Устав железнодорожного транспорта» и КоАП. Как отметил на заседании Госдумы замминистра транспорта РФ Сергей Аристов, в настоящее время на пригородном сообщении в пиковые часы от 25% до 30% пассажиров — это безбилетники. Об этом пишет РИА Новости.
Помимо этого поправками упорядочиваются отношения между перевозчиком и пассажиром. Предусмотрена обязанность сохранять проездной билет до момента выхода на пункте контроля. Перевозчик в то же время будет иметь право обеспечивать контроль наличия проездных документов как в движущемся поезде, так и при выходе через контрольный пункт. Лицо, не предъявившее уполномоченному работнику перевозчика проездной билет, является безбилетным и обязано приобрести такой проездной документ при проверке. При этом он оплачивает стоимость проезда и дополнительную плату за предоставление этой услуги в вагоне. Если пассажир отказался приобретать билет, перевозчик имеет право взыскать штраф в судебном порядке.
Фото: udf.by