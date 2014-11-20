Ездить «зайцем» в электричке будет в 50 раз дороже

Помимо этого поправками упорядочиваются отношения между перевозчиком и пассажиром. Предусмотрена обязанность сохранять проездной билет до момента выхода на пункте контроля. Перевозчик в то же время будет иметь право обеспечивать контроль наличия проездных документов как в движущемся поезде, так и при выходе через контрольный пункт. Лицо, не предъявившее уполномоченному работнику перевозчика проездной билет, является безбилетным и обязано приобрести такой проездной документ при проверке. При этом он оплачивает стоимость проезда и дополнительную плату за предоставление этой услуги в вагоне. Если пассажир отказался приобретать билет, перевозчик имеет право взыскать штраф в судебном порядке.