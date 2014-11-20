Диджей Nil и певица Mischa выступят в «Максимилиансе»

Музыкальный дуэт диджея Нила и певицы и композитора Mischa выступит в баварском ресторане «Максимилианс» 21 ноября.
Mischa — певица и композитор, модель. Пишет стихи на русском, английском и испанском языках. Работает в стиле хаус. Финалист конкурса «Евровиденье-Украина». Победитель конкурса Мега-Модель 2009.
Нил — бесспорный рекордсмен среди отечественных мастеров вертушек, чьё имя знает каждый уважающий себя любитель современной танцевальной музыки. В это трудно поверить, но осенью 2013 года Даниил разменял 27 лет за диджейским пультом. За этот солидный отрезок времени Нил выпустил множество альбомов со своими миксами, объехал с гастролями многие страны мира и необъятную Россию.
Поучаствовал в таких известных международных фестивалях, как White Sensation, Ministry of Sound, Каzантип, DJ Parade, Восточный Удар, Точка Сборки (Украина) GES FEST, AZOV FEST и др.
Главная миссия DJ Нила на Земле заключается в пропаганде стиля хаус в самых различных его проявлениях: джази, фанки, латино, даб, диско, памп, электро. Нил является почётным первопроходцем и проводником в российской танцевальной культуре.
Совместная работа с DJ NIL& Anthony El Mejor feat. Mischa — Amore Adios, четыре недели держалась в первой строчке хит-парада на радио MONTE-CARLO. Данный трек был выпущен на альбоме Summer Love Songs.
Старт вечеринки в 00:00.
Вход: 300 рублей.
Подробности по тел.: +7 (982) 972-29-41.