Диджей Nil и певица Mischa выступят в «Максимилиансе»

Нил — бесспорный рекордсмен среди отечественных мастеров вертушек, чьё имя знает каждый уважающий себя любитель современной танцевальной музыки. В это трудно поверить, но осенью 2013 года Даниил разменял 27 лет за диджейским пультом. За этот солидный отрезок времени Нил выпустил множество альбомов со своими миксами, объехал с гастролями многие страны мира и необъятную Россию.