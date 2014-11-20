158 организаций Тюменской области выпускали некачественную свинину

Нарушения ветеринарного законодательства выявлены в работе 158 организаций. Виновные привлечены к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 1 миллион 118 тысяч рублей. Кроме этого, по утвержденному графику проводятся совместные мероприятия с ветеринарной службой и государственной инспекцией безопасности дорожного движения субъектов. Дежурства осуществляются на 8 стационарных постах ДПС, расположенных на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
В течение 2014 года досмотрено 994 транспортных средства, проконтролирована перевозка 2152,6 тонн животноводческих грузов и 1829 голов животных и птиц. Выявлено 99 случаев нарушений требований действующего законодательства при перевозках животноводческих грузов, наложено штрафов на сумму 183,5 тыс. рублей, задержано 213 тонн грузов.
Основной причиной задержания грузов явилось отсутствие ветеринарных сопроводительных документов на продукцию. Возвращено по месту отправки 3,7 тонн грузов, остальная задержанная продукция выпущена в оборот после устранения недостатков.
Специалистами Управления совместно с сотрудниками правоохранительных органов проведено 22 рейда на предмет выявления мест несанкционированной торговли животноводческой продукцией. По результатам выявленных нарушений возбуждено 29 административных дел и наложено штрафов на сумму 18 тыс. рублей.
С целью оценки риска возникновения АЧС проводятся мониторинговые исследования. За 10 месяцев 2014 года исследовано 2560 проб биологического материала от домашних свиней и 40 проб от диких кабанов — результат отрицательный. Работа в указанном направлении будет продолжена.
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