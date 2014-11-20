158 организаций Тюменской области выпускали некачественную свинину

Нарушения ветеринарного законодательства выявлены в работе 158 организаций. Виновные привлечены к административной ответственности, наложено штрафов на сумму 1 миллион 118 тысяч рублей. Кроме этого, по утвержденному графику проводятся совместные мероприятия с ветеринарной службой и государственной инспекцией безопасности дорожного движения субъектов. Дежурства осуществляются на 8 стационарных постах ДПС, расположенных на территории Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.