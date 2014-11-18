В Тюмени ищут водителя, сбившего ребенка

Еще одна 12-летняя школьница сбита автомобилем «Лада Калина» на улице Мельникайте у торгового центра «Южный». 41-летний водитель «Лады» со стажем за рулем 17 лет проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГИБДД. Мужчина утверждает, что его ослепило солнце, и он не заметил смену сигналов светофора. У пострадавшей девочки ушибы.