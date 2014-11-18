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В Тюмени ищут водителя, сбившего ребенка

18 ноября 2014, 11:43
В Тюмени ищут водителя автомобиля Toyota Corolla, который в понедельник, 17 ноября, на перекрестке улиц Парфенова и Рижская сбил 12-летнюю школьницу.
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Дети

В 11:30 девочка переходила улицу на зеленый сигнал светофора, машина, поворачивая, задела ребенка. Водитель уехал с места ДТП, девочка ушибла локоть, вечером она обратилась в больницу с полученными травмами.

Водитель разыскивается сотрудниками ГИБДД. Известно, что это серебристая Toyota Corolla с черным дефлектором на капоте, на автомобиле установлены литые диски, задние стекла автомобиля тонированы.

ГИБДД просит очевидцев наезда на девочку позвонить в ГИБДД по телефонам: 794–580, 794–610.

Еще одна 12-летняя школьница сбита автомобилем «Лада Калина» на улице Мельникайте у торгового центра «Южный». 41-летний водитель «Лады» со стажем за рулем 17 лет проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГИБДД. Мужчина утверждает, что его ослепило солнце, и он не заметил смену сигналов светофора. У пострадавшей девочки ушибы.

#Новости#Автомобили#Дети#Транспорт#Маша#Общество
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