В Тюмени ищут водителя, сбившего ребенка

В 11:30 девочка переходила улицу на зеленый сигнал светофора, машина, поворачивая, задела ребенка. Водитель уехал с места ДТП, девочка ушибла локоть, вечером она обратилась в больницу с полученными травмами.
Водитель разыскивается сотрудниками ГИБДД. Известно, что это серебристая Toyota Corolla с черным дефлектором на капоте, на автомобиле установлены литые диски, задние стекла автомобиля тонированы.
ГИБДД просит очевидцев наезда на девочку позвонить в ГИБДД по телефонам: 794–580, 794–610.
Еще одна 12-летняя школьница сбита автомобилем «Лада Калина» на улице Мельникайте у торгового центра «Южный». 41-летний водитель «Лады» со стажем за рулем 17 лет проехал пешеходный переход на красный сигнал светофора, сообщает пресс-служба ГИБДД. Мужчина утверждает, что его ослепило солнце, и он не заметил смену сигналов светофора. У пострадавшей девочки ушибы.