Тюменцы подписываются за смертную казнь для педофилов

Петиция на имя президента РФ с просьбой ужесточить наказания за совершение преступлений в отношении детей появилась на сайте Onlinepetition.ru. В частности, авторы документа выступают за смертную казнь для педофилов и убийц малышей. Под петицией подписались более 76 тысяч человек, в том числе, немало жителей Тюмени и Тюменской области.
Текст размещенной петиции выглядит так (орфография и пунктуация источника сохранены):
«Уважаемый Владимир Владимирович! Возможно, Вы слышали о страшных событиях последних дней. Гибнут дети!!! Писать такие слова страшно, и уж тем более, невозможно понять и принять происходящее вокруг!!! У смерти НЕ детское лицо!!! Самое дорогое, что есть у нас и нашей огромной страны — это наши дети! Это будущее нашего государства! Почему же тогда мы не можем защитить самое бесценное, что имеем? От безнаказанности, или возможности избежать сурового наказания, нелюди делают все, что хотят! От лица всех любящих родителей, мы обращаемся к Вам с просьбой ОТМЕНИТЬ МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ в тех случаях, если преступление было совершенно по отношению к несовершеннолетнему, особенно детям до 12 лет. Либо применять высшую степень наказания — пожизненное заключение. Передать словами весь тот страх, все то отчаяние, которые копятся в наших сердцах, невозможно, поэтому мы надеемся, что Вы и члены правительства, посмотрите на эту проблему, прежде всего как отцы и деды, и уже потом, как должностные лица!». (ссылка на петицию — onlinepetition.ru/d49053/petition.html)
В данный момент петицию подписали 76 199 человек. Среди них немало жителей Тюмени и Тюменской области. «В нашем городе за последние несколько лет было много случаев педофилии. У меня маленькие дети. После каждого случая екает в сердце — представляешь малолетнюю жертву и ее несчастных родителей. Я за высшую меру», — пишет в комментариях к петиции тюменец Дмитрий К. «Эти нелюди должны нести наказание, соответствующее их злодеянию. Они растлевают ум и душу!», — считает жительница областного центра Лариса С.
В комментариях к петиции тюменцы вспоминают пропавших в регионе девочек — Аню Анисимову и Настю Ложкину. Их так и не нашли, но надежды на то, что школьницы все-таки живы меньше с каждым годом. Есть предположение, что девочки стали жертвой одного и того же преступника.
В свое время общественный резонанс вызвало уголовное дело о педофиле на красном «Ситроене». Мужчина прямо возле школы заманил двух маленьких мальчиков к себе в машину, увез в безлюдное место, где совершил в отношении одного из ребят развратные действия, а в отношении второго — насильственные действия сексуального характера. Также нередко дети извращенцы нападают на детей как на улице, так и в подъездах домов. Подобных примеров достаточно в рубрике «Происшествия и криминал» на сайте Nashgorod.ru. Отметим, что немало в Тюменской области и случаев, когда дети подвергались сексуальному насилию со стороны родственников или людей, вхожих в семью.
Что касается убийства детей без сексуальных мотивов, то резонанс вызвал недавний случай, произошедший в Тюмени. Напомним, 22-летний нелегал по непонятной причине (следствие полагает, что преступление было совершено из личных неприязненных отношений) убил 9-летнюю девочку-соседку и спрятал ее тело на берегу озера Алебашевское. В настоящее время убийца под стражей, его ждет суд.