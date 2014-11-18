Тюменцы подписываются за смертную казнь для педофилов

«Уважаемый Владимир Владимирович! Возможно, Вы слышали о страшных событиях последних дней. Гибнут дети!!! Писать такие слова страшно, и уж тем более, невозможно понять и принять происходящее вокруг!!! У смерти НЕ детское лицо!!! Самое дорогое, что есть у нас и нашей огромной страны — это наши дети! Это будущее нашего государства! Почему же тогда мы не можем защитить самое бесценное, что имеем? От безнаказанности, или возможности избежать сурового наказания, нелюди делают все, что хотят! От лица всех любящих родителей, мы обращаемся к Вам с просьбой ОТМЕНИТЬ МОРАТОРИЙ НА СМЕРТНУЮ КАЗНЬ в тех случаях, если преступление было совершенно по отношению к несовершеннолетнему, особенно детям до 12 лет. Либо применять высшую степень наказания — пожизненное заключение. Передать словами весь тот страх, все то отчаяние, которые копятся в наших сердцах, невозможно, поэтому мы надеемся, что Вы и члены правительства, посмотрите на эту проблему, прежде всего как отцы и деды, и уже потом, как должностные лица!». (ссылка на петицию — onlinepetition.ru/d49053/petition. html )