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Тюменский мясокомбинат выпускал заразную свинину

18 ноября 2014, 10:27
Решением Тюменского районного суда 10 октября 2014 деятельность убойного предприятия ООО «Кооппром» была приостановлена на шестьдесят суток.
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Тюмень

Основанием для принятия такого решения послужили результаты проверки, проведенной специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

Установлено, что в своей работе предприятие допускало грубейшие нарушения ветеринарно-санитарных правил. Так, выявлены факты сокрытия вынужденного убоя, выпуск без ограничений мяса сомнительного качества и по поддельным документам, антисанитария. По результатам лабораторных исследований свинины, поступающей в ООО «Коопром», обнаружено наличие заразных заболеваний, которые представляют опасность и для человека.

Между тем, руководители убойного предприятия посчитали меру наказания в виде приостановления деятельности излишне суровой и предприняли попытку обжаловать постановление. Вновь в судебном порядке 10 ноября подтверждена законность и обоснованность решения Тюменского суда, которое оставлено без изменений, а также правомерность действий Россельхознадзора. В настоящее время в ООО «Кооппром» ведутся мероприятия по устранению нарушений.

Фото: http://invieboapely71.blogcu.com

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