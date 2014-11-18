Тюменский мясокомбинат выпускал заразную свинину

Основанием для принятия такого решения послужили результаты проверки, проведенной специалистами отдела внутреннего ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.
Установлено, что в своей работе предприятие допускало грубейшие нарушения ветеринарно-санитарных правил. Так, выявлены факты сокрытия вынужденного убоя, выпуск без ограничений мяса сомнительного качества и по поддельным документам, антисанитария. По результатам лабораторных исследований свинины, поступающей в ООО «Коопром», обнаружено наличие заразных заболеваний, которые представляют опасность и для человека.
Между тем, руководители убойного предприятия посчитали меру наказания в виде приостановления деятельности излишне суровой и предприняли попытку обжаловать постановление. Вновь в судебном порядке 10 ноября подтверждена законность и обоснованность решения Тюменского суда, которое оставлено без изменений, а также правомерность действий Россельхознадзора. В настоящее время в ООО «Кооппром» ведутся мероприятия по устранению нарушений.
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