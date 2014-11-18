Тюменский мясокомбинат выпускал заразную свинину

Между тем, руководители убойного предприятия посчитали меру наказания в виде приостановления деятельности излишне суровой и предприняли попытку обжаловать постановление. Вновь в судебном порядке 10 ноября подтверждена законность и обоснованность решения Тюменского суда, которое оставлено без изменений, а также правомерность действий Россельхознадзора. В настоящее время в ООО «Кооппром» ведутся мероприятия по устранению нарушений.