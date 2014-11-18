Первая информация об iPhone 7 появилась в сети

Согласно данным ресурса iPhone 7 получит дисплей, который по размерам будет больше, чем у iPhone 6 Plus (5,5 дюймов по диагонали). Кроме того он будет иметь высокую четкость изображения, чтобы избежать ошибки с iPhone 5, который проиграл по детализации конкурентам. С фронтальной панели исчезнет аппаратная кнопка с датчиком отпечатков пальцев, зато усовершенствуются возможности навигации по интерфейсу с помощью сенсорного экрана, кроме того ожидается появление технологии распознавания лица для разблокировки аппарата. Об этом пишет «Лента. Ру».