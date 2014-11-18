Медицинские компании начали поддерживать электронные карты

Сейчас в Тюменской области из более 6,5 тысяч обладателей УЭК, 1785 пользуются транспортным приложением и более 2400 записали электронную подпись. Кроме этого карта может быть использована вместо полиса ОМС, СНИЛС, для доступа к порталу госуслуг, как банковская карта, как карта с транспортным приложением и при подаче заявлений на получение госуслуг в МФЦ.