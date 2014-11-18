Медицинские компании начали поддерживать электронные карты

По данным центра информационных технологий, универсальная электронная карта медленно укрепляет свои позиции в повседневной жизни тюменцев. За последние 5 месяцев количество ежемесячных заявок увеличилось на 82%, а общее количество превысило 10 тысяч. Небольшой спад наблюдался только в сентябре. Более того, растет и доверие к «пластику».
Среди последних организаций, обратившихся за услугами мобильного пункта приема заявлений, фигурирует детский сад, страховая компания, банк и строительная организация. Некоторые из них специалисты уполномоченной организации Тюменской области посетили дважды. В помощь офисным работникам пришли и 2 страховые медицинские компании, которые предлагают своим клиентам выезд мобильного пункта в рабочее время. Как отмечают специалисты уполномоченной организации, одной из положительных тенденций является и сокращение срока изготовления карты.
В ноябре Тюменская область вышла на новый уровень реализации проекта, так как жители нескольких муниципальных районов впервые получили возможность написать заявление в новых пунктах на базе многофункциональных центров (МФЦ).
Сейчас в Тюменской области из более 6,5 тысяч обладателей УЭК, 1785 пользуются транспортным приложением и более 2400 записали электронную подпись. Кроме этого карта может быть использована вместо полиса ОМС, СНИЛС, для доступа к порталу госуслуг, как банковская карта, как карта с транспортным приложением и при подаче заявлений на получение госуслуг в МФЦ.
Узнать подробнее о возможностях и условиях получения карты можно по тел.: 8-800-100-12-90. Звонок бесплатный.