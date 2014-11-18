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Главный нарколог предложил научить россиян пить и закусывать

18 ноября 2014, 12:03
Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает, что предложение депутатов убрать алкоголь с прилавков магазинов может привести к росту популярности водки и самогона.

«Народ у нас пьет, поэтому его надо учить правильно употреблять алкоголь, с правильными закусками», — считает Брюн. Также он предположил, что если спрятать от покупателей алкоголь, появится опасность, что они пойдут не в магазин, а к самогонщикам.

«Сама по себе это хорошая идея, но лучше тогда вывести весь алкоголь в специализированные магазины. А если просто убрать с прилавков, тогда понятно, что люди будут покупать — все будут покупать водку», — пояснил Брюн.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы от ЛДПР готовят законопроект, запрещающий открытую демонстрацию алкогольных напитков на прилавках магазинов. «Покупатель приходит за хлебом, видит водку и покупает ее. Также в магазинах бывают дети, они привыкают видеть алкоголь среди продуктов питания и вырабатывают определенное лояльное отношение к этой продукции», — заявил один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

Фото: http://www.socportal.info

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