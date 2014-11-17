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«Жилсервисуют» заплатит штраф за неверные счета за воду

17 ноября 2014, 08:36
В Управление Роспотребнадзора по Тюменской области из Государственной жилищной инспекции Тюменской области поступила информация о нарушении ООО «Жилсервисуют» порядка ценообразования при начислении платы за коммунальную услугу «холодное водоснабжение на общедомовые нужды» жильцу дома № 30 по улице Энергетиков в городе Тюмени.

В ходе административного расследования установлено, что ООО осуществляло начисление платы потребителю за коммунальную услугу «холодное водоснабжение на общедомовые нужды», исходя из объема коммунальной услуги за расчетный период. При этом объем коммунальной услуги многократно превышал нормативы потребления. Общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о распределении платы за коммунальную услугу, превышающую норматив, не принималось. В этом случае в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг исполнитель должен был оплатить предоставленную услугу за собственный счет.

Таким образом, Общество нарушило порядок ценообразования при предоставлении коммунальных услуг.

По данному факту Управление вынесло постановление, которым ООО «Жилсервисуют» привлекается к административной ответственности на основании ч.2 ст. 14.6 КоАП РФ в виде штрафа в размере 100 000 рублей.

Общество обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением об отмене постановления Управления. Решением суда в удовлетворении заявленных требований было отказано.

После чего ООО «Жилсервисуют» направило апелляционную жалобу в Восьмой арбитражный суд г. Омска, где тоже получило отказ.

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