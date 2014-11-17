Власти пообещали удержать цены на продукты накануне Нового года

Напомним, 7 августа Россия объявила о запрете на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов и охлажденной рыбы, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Эмбарго стало ответом на санкции, направленные против России в связи с ситуацией на востоке Украины. 20 августа список пополнился живой рыбой. В то же время из него убрали мальков лосося и форели, безлактозное молоко и молочную продукцию, семенной картофель, сахарную кукурузу, горох, БАДы и витамины.