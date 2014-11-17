Власти пообещали удержать цены на продукты накануне Нового года

По его словам, резкого роста цен нет, но какое-то повышение накануне Нового года возможно. «Оно идет, инфляция в этом году выше, чем предполагалось», — сказал Дворкович. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на ТАСС.
Вице-премьер отметил, что с учетом снижения курса рубля повышение цен на ряд продовольственных товаров было практически неизбежным. «Здесь даже не эмбарго повлияло, а курс как таковой. Но думаю, что все-таки скачков ожидать не стоит», — полагает чиновник. Он также заявил, что по отдельным группам товаров, представляющим наибольший риск, ведется постоянный мониторинг.
Напомним, 7 августа Россия объявила о запрете на поставки мясной продукции, овощей и фруктов, морепродуктов и охлажденной рыбы, молока и молочных продуктов из стран Евросоюза, Австралии, Канады, Норвегии и США. Эмбарго стало ответом на санкции, направленные против России в связи с ситуацией на востоке Украины. 20 августа список пополнился живой рыбой. В то же время из него убрали мальков лосося и форели, безлактозное молоко и молочную продукцию, семенной картофель, сахарную кукурузу, горох, БАДы и витамины.
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