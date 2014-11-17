Ведущие педиатры области расскажут, как сохранить здоровье детей

«Центр профилактики совместно с департаментом здравоохранения Тюменской области ежеквартально проводит подобные открытые мероприятия. В прошлый раз мы говорили о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается детского здоровья, то гордепартамент уже проводил skype консультации для населения. В основном людей заботит профилактика и вакцинация», — рассказали в пресс-службе Центра профилактики Тюменской области, и добавили, что регулярно к онлайн-вебинарам подключается около 100 человек.