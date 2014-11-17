Ведущие педиатры области расскажут, как сохранить здоровье детей

На вопросы жителей региона ответят: главный специалист отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Тюменской области, главный аллерголог-иммунолог города Тюмени, к.м.н. Надежда Владимировна Казакевич, врач-педиатр Центра охраны здоровья детей «Областной клинической больницы № 1», заведующая виртуальным кабинетом педиатра на Портале «Территория здоровья» Елена Юрьевна Погодина.
«Центр профилактики совместно с департаментом здравоохранения Тюменской области ежеквартально проводит подобные открытые мероприятия. В прошлый раз мы говорили о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается детского здоровья, то гордепартамент уже проводил skype консультации для населения. В основном людей заботит профилактика и вакцинация», — рассказали в пресс-службе Центра профилактики Тюменской области, и добавили, что регулярно к онлайн-вебинарам подключается около 100 человек.
Получить личную консультацию высококвалифицированных специалистов, ведущих педиатров области тюменцы смогут, перейдя по ссылке.
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