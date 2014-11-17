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Ведущие педиатры области расскажут, как сохранить здоровье детей

17 ноября 2014, 12:15
Центр профилактики Тюменской области проводит Открытый вебинар для заботливых родителей «Как сохранить и укрепить здоровье детей», который состоится сегодня, 17 ноября, с 16 до 18 часов.
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Дети

На вопросы жителей региона ответят: главный специалист отдела развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения департамента здравоохранения Тюменской области, главный аллерголог-иммунолог города Тюмени, к.м.н. Надежда Владимировна Казакевич, врач-педиатр Центра охраны здоровья детей «Областной клинической больницы № 1», заведующая виртуальным кабинетом педиатра на Портале «Территория здоровья» Елена Юрьевна Погодина.

«Центр профилактики совместно с департаментом здравоохранения Тюменской области ежеквартально проводит подобные открытые мероприятия. В прошлый раз мы говорили о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается детского здоровья, то гордепартамент уже проводил skype консультации для населения. В основном людей заботит профилактика и вакцинация», — рассказали в пресс-службе Центра профилактики Тюменской области, и добавили, что регулярно к онлайн-вебинарам подключается около 100 человек.

Получить личную консультацию высококвалифицированных специалистов, ведущих педиатров области тюменцы смогут, перейдя по ссылке.

Фото: xn-7sbifbf2cfz.xn-p1ai

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