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Valio увеличит производство сыра в России

17 ноября 2014, 16:34
Финская компания Valio намерена построить еще один завод в России. Кроме того, компания ведет переговоры с молокозаводами в Подмосковье, где собирается арендовать производственные линии для выпуска своих твердых сыров, которые ранее импортировались из Финляндии.
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Тюмень

Сумма инвестиций в новый проект Valio в Подмосковье не называется. Ранее концерн сообщал, что затратил 60 миллионов евро на строительство завода в Ершово. Сейчас это единственная производственная площадка Valio в России: здесь компания с 2009 года производит плавленый сыр Viola. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».

Кроме того, с октября текущего года Valio начала работать по контрактной системе с петербургским заводом «Галактика», где производитель выпускает питьевое молоко Valio UHT и сливки Valio.

Желание выпускать продукцию в России компания изъявила из-за санкций, принятых РФ в отношении ЕС, а также США, Канады и Великобритании. Эмбарго предусматривает запрет на поставки России сельскохозяйственной продукции, в том числе и сыров, из этих стран.

Valio поставляла в Россию почти половину от всей своей продукции. Компания отмечала, что около 60 процентов выбывших объемов ей компенсировать не удастся. Производство компании в России зависит от финского сырья, которое сейчас нельзя завозить в Россию из-за эмбарго.

Фото: m.7ya.ru

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