Valio увеличит производство сыра в России

Сумма инвестиций в новый проект Valio в Подмосковье не называется. Ранее концерн сообщал, что затратил 60 миллионов евро на строительство завода в Ершово. Сейчас это единственная производственная площадка Valio в России: здесь компания с 2009 года производит плавленый сыр Viola. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».