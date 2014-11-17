Valio увеличит производство сыра в России

Сумма инвестиций в новый проект Valio в Подмосковье не называется. Ранее концерн сообщал, что затратил 60 миллионов евро на строительство завода в Ершово. Сейчас это единственная производственная площадка Valio в России: здесь компания с 2009 года производит плавленый сыр Viola. Об этом пишет «Лента. Ру» со ссылкой на «Коммерсантъ».
Кроме того, с октября текущего года Valio начала работать по контрактной системе с петербургским заводом «Галактика», где производитель выпускает питьевое молоко Valio UHT и сливки Valio.
Желание выпускать продукцию в России компания изъявила из-за санкций, принятых РФ в отношении ЕС, а также США, Канады и Великобритании. Эмбарго предусматривает запрет на поставки России сельскохозяйственной продукции, в том числе и сыров, из этих стран.
Valio поставляла в Россию почти половину от всей своей продукции. Компания отмечала, что около 60 процентов выбывших объемов ей компенсировать не удастся. Производство компании в России зависит от финского сырья, которое сейчас нельзя завозить в Россию из-за эмбарго.
Фото: m.7ya.ru