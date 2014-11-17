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В Ишиме будут судить водителя за смерть 16-летней девушки

17 ноября 2014, 15:43
Ишимская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Ишима. Молодого человека будут судить за ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка.

Ишимская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 26-летнего жителя Ишима. Молодого человека будут судить за ДТП, в котором погибла 16-летняя девушка.

По версии следствия, мужчина 17 июня около 21:45, управляя автомашиной ВАЗ-21110, нарушил правила дорожного движения. Он в районе перекрестка улиц К. Маркса и 8-е Марта в Ишиме при перестроении налево, проявив небрежность, не уступил дорогу мотоциклу Racer RC 70, двигавшемуся попутно. В результате столкновения мотоцикл отбросило на встречную полосу. 16-летняя пассажирка мотоцикла, хотя и была в защитной каске, получила открытую черепно-мозговую травму. 1 июля она скончалась в реанимационном отделении больницы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По данному уголовному делу утверждено обвинительное заключение, материалы дела направлены в Ишимский городской суд. Мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права управлять транспортным средством на срок до 3 лет.

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