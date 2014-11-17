В Ишиме будут судить водителя за смерть 16-летней девушки

По версии следствия, мужчина 17 июня около 21:45, управляя автомашиной ВАЗ-21110, нарушил правила дорожного движения. Он в районе перекрестка улиц К. Маркса и 8-е Марта в Ишиме при перестроении налево, проявив небрежность, не уступил дорогу мотоциклу Racer RC 70, двигавшемуся попутно. В результате столкновения мотоцикл отбросило на встречную полосу. 16-летняя пассажирка мотоцикла, хотя и была в защитной каске, получила открытую черепно-мозговую травму. 1 июля она скончалась в реанимационном отделении больницы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.