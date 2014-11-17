У школьника забеременела девушка — стал помогать отцу торговать наркотиками

Однако в 2014 годe мужчина, уволившись с работы, имея непогашенный кредит, решил наняться наркокурьером для раскладки по тайникам наркотиков — т.н. «соли». Связь с «работодателем» в целях конспирации осуществлялась через Интернет, а он не владел интернет-технологиями. Тогда тюменец в июне 2014 года решил привлечь к совершению преступлений своего «продвинутого» несовершеннолетнего сына, который также нуждался в деньгах. Его девушка скоро должна была родить ребенка.