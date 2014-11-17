У школьника забеременела девушка — стал помогать отцу торговать наркотиками

Прокуратура Ленинского округа Тюмени направила в суд уголовное дело в отношении 49-летнего жителя областного центра и его 17-летнего сына, учащегося одной из тюменских школ. Они вместе занимались торговлей наркотиками.
Как следует из материалов уголовного дела, житель Тюмени в 2010 годe был осужден к условной мере наказания за незаконные действия с наркотиками. В мае 2011 года в связи с его исправлением условное осуждение было отменено, а судимость снята (ст. 74 УК РФ).
Однако в 2014 годe мужчина, уволившись с работы, имея непогашенный кредит, решил наняться наркокурьером для раскладки по тайникам наркотиков — т.н. «соли». Связь с «работодателем» в целях конспирации осуществлялась через Интернет, а он не владел интернет-технологиями. Тогда тюменец в июне 2014 года решил привлечь к совершению преступлений своего «продвинутого» несовершеннолетнего сына, который также нуждался в деньгах. Его девушка скоро должна была родить ребенка.
Подросток через Интернет связался с наркодельцом, а отец арендовал гараж для хранения и фасовки синтетических наркотиков.
«Родственники забирали из кладов наркотики в крупном размере и на автомобиле Toyota Corolla в расфасованном виде развозили их по тайникам, адреса которых через ICQ несовершеннолетний сообщал „работодателю“. „Зарплата“ наркокурьеров зависела от количества закладок и ежедневно перечислялась им через одну из электронных платежных систем», — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
Вскоре о наркодуэте узнали сотрудники наркоконтроля по Тюменской области. 26 августа 2014 года в ходе спецмероприятий они в гараже задержали отца и сына с поличным. В ходе их досмотра, а также автомобиля было изъято в общей сложности 46 граммов наркотиков («соли» и спайса), а также электронные весы, перчатки, маски из марли, пакетики для расфасовки опасных веществ.
Отец обвиняется по ч. 4 ст. 150 (вовлечение родителем несовершеннолетнего в совершение преступления) и ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ (приготовление к незаконному сбыту наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере), а сын — по ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст.228.1 УК РФ.
Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.
Фото предоставлено УФСКН России по Тюменской области