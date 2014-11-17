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Тюменцы поделились проблемами с полицейским начальством

17 ноября 2014, 09:47
В конце прошлой недели руководством УМВД России по Тюменской области и городского управления МВД был проведен совместный прием. На встречу с полицейскими со своими проблемами пришли шесть человек.
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Тюмень

В одном случае жительнице Тюмени потребовалось вмешательство полиции, чтобы подготовить необходимые документы для обращения в суд. В другом — рассматривался вопрос о возможных махинациях с квартирой, предоставляемой на льготных условиях.

«В данных случаях заявителям разъяснили порядок действий, который необходимо выполнить, чтобы получить соответствующие документы, а также проконсультировали по дальнейшему обращению в судебные инстанции», — отметили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.

Также было принято частное обращение сотрудницы полиции. Ее вопрос в ближайшее время будет пересмотрен по существу совместно с руководством отдела по работе с личным составом.

Обратился к полицейским и гражданин, который по действующим изменениям в законодательстве не может продлить разрешение на владение охотничьим оружием. Для уточнения всех обстоятельств допущенных нарушений мужчине предложили написать заявление, которое будет рассмотрено в частном порядке руководством лицензионно-разрешительной системы.

На прием пришел также молодой человек. Не так давно от повздорил с другим тюменцем, и тот выстрелил в него из травматического пистолета. Гражданин обратился с вопросом о возможном изъятии оружия до принятия решении судом. Данное обращение будет рассмотрено.

И в завершении приема к полицейскому начальству обратилась супружеская пара, которая стала жертвой мошенников. Автомобиль, который они приобрели, находился в розыске как угнанный. Заявителям руководство полиции разъяснило порядок подачи заявления о привлечении к уголовной ответственности продавца, а также дальнейший процесс работы по этому делу, который будет осуществляться в рамках действующего законодательства.

Все обращения взяты на контроль руководством и городского и областного УМВД для того, чтобы решить проблему или дать ответ в максимально короткие сроки.

#Новости#Тюмень#УМВД России по г. Тюмени#Таня#Общество
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