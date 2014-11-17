Сергей Калугин сыграет в Тюмени сольный акустический концерт

С момента выхода одного из наиболее необычных и загадочных альбомов российской музыки Nigredo авторства Сергея Калугина прошло уже двадцать лет. Однако как и всякое истинное произведение искусства Nigredo не стареет и завоёвывает всё новых поклонников. Ведь никогда не устаревают темы Любви и Смерти, причудливые, мистические переплетения которых и составляют суть альбома.