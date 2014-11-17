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Сергей Калугин сыграет в Тюмени сольный акустический концерт

17 ноября 2014, 10:17
Культовый поэт и музыкант Сергей Калугин отправился в тур, посвященный 20-летию альбома Nigredo. В Тюмени он выступит 21 ноября на сцене клуба «Байконур» (Ленина, 4).
Сюжет
Тюмень

Сегодня Сергей Калугин — прежде всего лидер группы «Оргия Праведников», завораживающей слушателей сложностью и неординарностью музыки. Но по случаю юбилея сольного альбома Сергей Калугин выступит один, с программой, построенной вокруг Nigredo — словно вернувшись на двадцать лет назад.

Сергей Калугин — музыкант, сочетающий в своем творчестве различные поэтически-смысловые пласты с насыщенной музыкальной тканью, вобравшей в себя признаки самых разнообразных музыкальных стилей — от баррокко и фламенко до хэви-металла и кельтской баллады.

С момента выхода одного из наиболее необычных и загадочных альбомов российской музыки Nigredo авторства Сергея Калугина прошло уже двадцать лет. Однако как и всякое истинное произведение искусства Nigredo не стареет и завоёвывает всё новых поклонников. Ведь никогда не устаревают темы Любви и Смерти, причудливые, мистические переплетения которых и составляют суть альбома.

Альбом в своё время был тепло встречен критиками, принеся автору заслуженную популярность — песни из него зазвучали на радио, Калугин собирал залы заинтересованных слушателей и был гостем музыкальных телепередач.

Напомним, в альбом Nigredo вошли такие известнейшие песни Сергея Калугина, как «Танец Казановы», «Восхождение черной луны», «Радость моя», «Луна над Кармелем», «Рассказ Короля-Ондатры о рыбной ловле в пятницу» и сонеты.

Стоимость билетов — от 500 рублей. Их можно приобрести в кассах Luckyticket:

— ТРЦ «Фаворит» (ул. Гнаровской ,12 — 3 этаж)

— ККЗ «Космос» (ул. Республики 165 а)

— КТЗ Байконур (ул. Ленина, 4)

— СК «Центральный» (Цветной бульвар)

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