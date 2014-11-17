Сергей Калугин сыграет в Тюмени сольный акустический концерт

Сегодня Сергей Калугин — прежде всего лидер группы «Оргия Праведников», завораживающей слушателей сложностью и неординарностью музыки. Но по случаю юбилея сольного альбома Сергей Калугин выступит один, с программой, построенной вокруг Nigredo — словно вернувшись на двадцать лет назад.
Сергей Калугин — музыкант, сочетающий в своем творчестве различные поэтически-смысловые пласты с насыщенной музыкальной тканью, вобравшей в себя признаки самых разнообразных музыкальных стилей — от баррокко и фламенко до хэви-металла и кельтской баллады.
С момента выхода одного из наиболее необычных и загадочных альбомов российской музыки Nigredo авторства Сергея Калугина прошло уже двадцать лет. Однако как и всякое истинное произведение искусства Nigredo не стареет и завоёвывает всё новых поклонников. Ведь никогда не устаревают темы Любви и Смерти, причудливые, мистические переплетения которых и составляют суть альбома.
Альбом в своё время был тепло встречен критиками, принеся автору заслуженную популярность — песни из него зазвучали на радио, Калугин собирал залы заинтересованных слушателей и был гостем музыкальных телепередач.
Напомним, в альбом Nigredo вошли такие известнейшие песни Сергея Калугина, как «Танец Казановы», «Восхождение черной луны», «Радость моя», «Луна над Кармелем», «Рассказ Короля-Ондатры о рыбной ловле в пятницу» и сонеты.
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