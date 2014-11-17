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Распоряжаться материнским капиталом теперь можно через МФЦ

17 ноября 2014, 13:45
Заявления о распоряжении средствами материнского капитала теперь принимают во всех Многофункциональных центрах по предоставлению государственных и муниципальных услуг Тюменской области. Ранее через МФЦ можно было подать заявление только на получение самого сертификата.
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Тюмень

«До введения этой услуги у нас родители получали только сертификат материнского капитала. А для направления денежных средств на обучение, пенсию матери или улучшение жилищных условий им приходилось отправляться в Пенсионный фонд. Теперь же мы принимаем документы здесь», — пояснила специалист по связям с общественностью МФЦ Наталия Фесина.

Для того чтобы воспользоваться этой услугой, заявитель должен иметь при себе паспорт, сам сертификат и свидетельства о рождении детей. Также, если у мамы менялась фамилия в связи с замужеством, то еще и свидетельство о браке. Остальные документы предоставляются в зависимости от того, на что будут потрачены денежные средства.

Срок принятия решения по данной услуге составляет 30 дней и исчисляется с момента подачи заявления в МФЦ. «Документы мы отправляем в Пенсионный фонд, решение о направлении денежных средств принимают их специалисты. Но от этого сроки не увеличиваются», — добавили в пресс-службе.

Все отделения Многофункционального центра Тюменской области работают со вторника по субботу с 8 до 20 часов. С подробной информацией об услугах, оказываемых «МФЦ», можно ознакомиться на портале учреждения или по телефону 8-800-200-05-91 (звонок бесплатный).

Фото: kursk.bezformata.ru

#Новости#Материнский капитал#Пенсионный фонд#Тюмень#Саша#Общество
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