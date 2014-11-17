Распоряжаться материнским капиталом теперь можно через МФЦ

Для того чтобы воспользоваться этой услугой, заявитель должен иметь при себе паспорт, сам сертификат и свидетельства о рождении детей. Также, если у мамы менялась фамилия в связи с замужеством, то еще и свидетельство о браке. Остальные документы предоставляются в зависимости от того, на что будут потрачены денежные средства.