Пьяный водитель внедорожника протаранил ворота автомойки и несколько машин

Еще два нетрезвых водителя стали виновниками аварий, произошедших в субботу в Тюменской области. На 17 км Старотобольского тракта съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-2107. 35-летний водитель со стажем за рулем 3 года был пьян, он получил ушибы.