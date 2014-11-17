Пьяный водитель внедорожника протаранил ворота автомойки и несколько машин

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, инцидент произошел в четвертом часу утра в субботу, 15 ноября. В результате ДТП водитель внедорожника получил ушибы лица.
Еще два нетрезвых водителя стали виновниками аварий, произошедших в субботу в Тюменской области. На 17 км Старотобольского тракта съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-2107. 35-летний водитель со стажем за рулем 3 года был пьян, он получил ушибы.
А в поселке Утешево столкнулись «Лада» 15-й модели и Honda. 38-летний водитель «Лады» лишен права управления транспортом. Он снова сел за руль пьяным и не выдержал безопасную дистанцию. Мужчина получил ушиб верхней губы.