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Пьяный водитель внедорожника протаранил ворота автомойки и несколько машин

17 ноября 2014, 12:41
Автомобиль Land Rover въехал в ворота автомойки, а затем и в две находящиеся в ней машины на улице 50 лет ВЛКСМ. 27-летний водитель внедорожника находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Тюменской области, инцидент произошел в четвертом часу утра в субботу, 15 ноября. В результате ДТП водитель внедорожника получил ушибы лица.

Еще два нетрезвых водителя стали виновниками аварий, произошедших в субботу в Тюменской области. На 17 км Старотобольского тракта съехал в кювет и опрокинулся автомобиль ВАЗ-2107. 35-летний водитель со стажем за рулем 3 года был пьян, он получил ушибы.

А в поселке Утешево столкнулись «Лада» 15-й модели и Honda. 38-летний водитель «Лады» лишен права управления транспортом. Он снова сел за руль пьяным и не выдержал безопасную дистанцию. Мужчина получил ушиб верхней губы.

#Новости#Алкоголь#Автомобили#Транспорт#Маша#Общество
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