Продолжение «Голодных игр» — эксклюзивная премьера

По сюжету, 75-ые Голодные игры изменили все. Китнисс нарушила правила, и непоколебимое до той поры деспотичное правление Капитолия пошатнулось. У людей появилась надежда, и ее символ — Сойка-пересмешница. Теперь, чтобы освободить захваченного в плен Пита и защитить своих близких, Китнисс придется сражаться в настоящих битвах и стать еще сильнее, чем на арене игр.