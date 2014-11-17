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Продолжение «Голодных игр» — эксклюзивная премьера

17 ноября 2014, 11:41
Эксклюзивная премьера продолжения «Голодных игр» пройдет 19 ноября в кинотеатре «Синема Парк DeLuxe» Это третий фильм саги о таинственном тринадцатом Дистрикте «Голодные игры. Сойка пересмешница, Часть первая».
Сюжет
Тюмень

Эксклюзивная премьера продолжения «Голодных игр» пройдет 19 ноября в кинотеатре «Синема Парк DeLuxe» Это третий фильм саги о таинственном тринадцатом Дистрикте «Голодные игры. Сойка пересмешница, Часть первая».

По сюжету, 75-ые Голодные игры изменили все. Китнисс нарушила правила, и непоколебимое до той поры деспотичное правление Капитолия пошатнулось. У людей появилась надежда, и ее символ — Сойка-пересмешница. Теперь, чтобы освободить захваченного в плен Пита и защитить своих близких, Китнисс придется сражаться в настоящих битвах и стать еще сильнее, чем на арене игр.

Выиграть билет на эксклюзивную премьеру можно на «Радиостанции Хит-ФМ» в Тюмени, на нашем сайте — следите за новостями — и в официальной группе ВКонтакте кинотеатра «Синема Парк DeLuxe».

СИНЕМА ПАРК DeLUXE

М. Горького, 70, ТРЦ «Гудвин»

8-800-7-000-111

www.cinemapark.ru

https://vk.com/tmn_cinemapark

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