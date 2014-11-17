«Погребок» — доставка в срок

Русский стол всегда славился разносолами — с первым снегом на столе появлялись хрустящие огурчики и капуста, упругие грибы и алые помидоры, которые гармонично дополняли отварную, жареную или печеную картошку. Да и чаепитие редко обходилось без варенья из самых разных ягод, а детям давали не заводской сок из картонной коробки, а натуральный компот. Когда-то люди бережно выращивали овощи и фрукты на своих огородах и дачах, собирали грибы и ягоды в лесах. Но ритм жизни заставляет многих из нас отказаться от этого удовольствия и направить силы в другое русло.