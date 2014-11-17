«Погребок» — доставка в срок

Русский стол всегда славился разносолами — с первым снегом на столе появлялись хрустящие огурчики и капуста, упругие грибы и алые помидоры, которые гармонично дополняли отварную, жареную или печеную картошку. Да и чаепитие редко обходилось без варенья из самых разных ягод, а детям давали не заводской сок из картонной коробки, а натуральный компот. Когда-то люди бережно выращивали овощи и фрукты на своих огородах и дачах, собирали грибы и ягоды в лесах. Но ритм жизни заставляет многих из нас отказаться от этого удовольствия и направить силы в другое русло.
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Заготовки «Погребка» сделаны на заводах без лишней химии и хранятся в современном логистическом помещении, где оптимальная температура и влажность. В «Погребок» продукты попадают в сезон наилучшей потребительской спелости и только свежими. Все заготовки «Погребка» производятся в непосредственной близости от места сбора овощей и фруктов. Томаты, огурцы и бахчевые — из Поволжья и Северного Казахстана, экзотика типа шелковицы или лепестков роз — из Армении, овощи, грибы и дикоросы — из Алтая, Сибири, Южного Урала(агрофирма Кримм). На этикетке указано и место сбора и место переработки. Качество всех овощей и заготовок «Погребок» строго контролирует. А благодаря консолидации заводов и транспортных компаний, стоимость товара вполне демократичная.
«Погребок» доставляет любой заказ до дверей квартиры в любой район за 100 рублей. Заказы стоимостью от 800 рублей привозятся бесплатно. То есть, купив, например, мешок картофеля массой 40 килограммов (800 рублей при цене на сайте 20 рублей за килограмм), заказчик не платит за доставку ничего. Ассортимент «Погребка» позволяет набрать очень много вкусных продуктов в разумных количествах и на сумму для бесплатной доставки.
Общество с ограниченной ответственностью «Погребок-Тюмень», ОГРН 1147232006900. Адрес: Тюменская обл., Тюменский район, с. Луговое, 2-й Заводской пер., 2/2