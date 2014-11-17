На улице Гольцова нашли гранату

В полиции одобрили действия бдительного горожанина, который сообщил о подозрительной находке. В любых случаях обнаружения подозрительных предметов необходимо обращаться в правоохранительные органы и не предпринимать самостоятельно никаких действий. Ни в коем случае вещи, потенциально представляющие опасность, нельзя трогать или перемещать. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени 291–600 или 02.