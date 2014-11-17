На улице Гольцова нашли гранату

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмень, сообщение о бомбе поступило на пульт дежурного в 9.50 от жителя города. Сотрудники полиции, прибывшее на место происшествия, установили, что обнаруженный предмет является учебной гранатой. Точную принадлежность должна установить экспертиза. К настоящему моменту оцепление снято.
В полиции одобрили действия бдительного горожанина, который сообщил о подозрительной находке. В любых случаях обнаружения подозрительных предметов необходимо обращаться в правоохранительные органы и не предпринимать самостоятельно никаких действий. Ни в коем случае вещи, потенциально представляющие опасность, нельзя трогать или перемещать. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени 291–600 или 02.