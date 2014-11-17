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На улице Гольцова нашли гранату

17 ноября 2014, 11:20
Неподалеку от жилого дома по улице Василия Гольцова сегодня утром, 17 ноября, был обнаружен подозрительный предмет, похожий на гранату. Территория была оцеплена полицией.
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Полиция

Как сообщает пресс-служба УМВД России по г. Тюмень, сообщение о бомбе поступило на пульт дежурного в 9.50 от жителя города. Сотрудники полиции, прибывшее на место происшествия, установили, что обнаруженный предмет является учебной гранатой. Точную принадлежность должна установить экспертиза. К настоящему моменту оцепление снято.

В полиции одобрили действия бдительного горожанина, который сообщил о подозрительной находке. В любых случаях обнаружения подозрительных предметов необходимо обращаться в правоохранительные органы и не предпринимать самостоятельно никаких действий. Ни в коем случае вещи, потенциально представляющие опасность, нельзя трогать или перемещать. Телефон дежурной части УМВД России по г. Тюмени 291–600 или 02.

#Новости#Взрывчатые вещества#Бомба#Граната#Полиция#Алексей#Происшествия
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