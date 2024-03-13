Власти рассказали, что за «бомбу» нашли у ТРЦ «Гудвин» в Тюмени

Предмет, который привел к эвакуации посетителей ТРЦ «Гудвин» в Тюмени 13 марта, оказался учебным снарядом, сообщает инфоцентр правительства региона.