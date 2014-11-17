КПРФ: Главная задача — остановить финансовых спекулянтов и не довести страну до беды

«Первое, это большая ложь о социальной направленности бюджета. Инфляция по итогам года будет, согласно прогнозам, 9–10%, а для нашего избирателя — 22–25%. Считайте, что в вашем кармане денег уменьшится на четверть. И второе. Нам говорят, что здравоохранение переходит теперь на обеспечение фонда соответствующего медицинского страхования. И вы видите, что творится по всей стране: повальное сокращение медработников. Никакого усиления социальной составляющей нет. И третье: обещали президентским указом решить проблему детских садиков. Категорически заявлю — сделать этого не удастся. Это будет обман правительственный. Не решена и проблема по ветеранам ВОВ, которых осталось в живых 200 тыс. человек. Поэтому главная задача всех нас — остановить финансовых спекулянтов и не довести страну до беды», — сказал секретарь ЦК КПРФ, член Комитета ГД по делам общественных объединений и религиозных организаций Сергей Обухов.
По словам секретаря ЦК КПРФ Николая Арефьева, сегодняшний бюджет — это не защита людей, а нападение на них. Увеличиваются тарифы на коммуналку, жилье, транспорт. «А с первого июня собираются вдобавок вводить и социальные нормы потребления коммунальных услуг, которые повышают их стоимость где-то в 2–3 раза. Уже эксперимент в 12 регионах прошел. Вот мы с товарищами во фракции разработали Закон „О детях войны“. Он создан специально для наших с вами родителей, которые во время ВОВ были еще ребятишками, а, повзрослев, осваивали целину и построили для нас с вами все те социалистические предприятия, которые работают и по сей день. Сегодня они вышли на пенсию и, что получили? Пять, максимум семь тысяч рублей, — отметил он. — А теперь давайте подсчитаем, минимальная потребительская корзина — 12 700. Но это без учета общедомовых нужд: выплат на капремонт, за ТСЖ, налог с кадастровой стоимости на имущество и землю. В итоге выходят все 15 тыс. рублей. А что мы имеем по стране? Средняя пенсия — 11 000 руб. Средняя зарплата — чуть больше 15 000. Мы постоянно говорим о необходимости принятия этого закона. Да там и надо-то на 12 млн. человек всего-то 120 млрд. рублей, которые помогут вытащить этих людей из нищеты. Но власть ничего не хочет! Возьмите „Закон Роттерберга“. У какого-то жулика, проходимца, отобрали имущество. И тут же ему готовят компенсацию из бюджета. А вот на людей, которые создали эту страну, построили каждый дом, каждое предприятие, дороги, коммуникации, у власти почему-то денег нет».
Законопроекты «О детях войны» уже приняты в 15 регионах страны. Николай Арефьев обратился лично к губернатору Тюменской области с настоятельной просьбой рассмотреть этот жизненно важный документ. Об этом пишет пресс-служба ЦК КПРФ.
Фото: news.rambler.ru