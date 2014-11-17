Дорогая рыба теряет своего покупателя

«Хочу отметить, что на этой выставке Тюменский район представлен более чем достойно. Здесь работают площадки девяти предприятий всех направлений деятельности агропромышленного комплекса. Это и мясная переработка, и разведение-воспроизводство рыбы, и наука, и выпуск так называемой молочки — то есть полный спектр сельскохозяйственной продукции, который мы можем представить. Причем, если посмотреть даже по ассортименту, по ценам, то мы по многим позициям находимся в более выгодном положении, чем наши партнеры. Прошедший сельскохозяйственный год в целом мы оцениваем успешно, несмотря на погодные условия, которые не позволили в полной мере убрать растениеводческую продукцию. Зато у нас в полном объеме заготовлены корма для животноводства, а это позволит и дальше наращивать продуктивность дойного стада и мясного скотоводства. Сегодня очень хорошо работают и все наши птицефабрики, которые также были представлены на выставке», — отметил заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов.