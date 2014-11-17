Дорогая рыба теряет своего покупателя

В Тюмени прошла традиционная специализированная выставка-ярмарка достижений сельскохозяйственных предприятий региона «Золотая осень — 2014». В ней приняли участие и представители Тюменского района.
Мероприятие торжественно открыли губернатор Тюменской области Владимир Якушев, заместитель председателя ЦК КПРФ, председатель комитета Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии Владимир Кашин и председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.
«Хочу отметить, что на этой выставке Тюменский район представлен более чем достойно. Здесь работают площадки девяти предприятий всех направлений деятельности агропромышленного комплекса. Это и мясная переработка, и разведение-воспроизводство рыбы, и наука, и выпуск так называемой молочки — то есть полный спектр сельскохозяйственной продукции, который мы можем представить. Причем, если посмотреть даже по ассортименту, по ценам, то мы по многим позициям находимся в более выгодном положении, чем наши партнеры. Прошедший сельскохозяйственный год в целом мы оцениваем успешно, несмотря на погодные условия, которые не позволили в полной мере убрать растениеводческую продукцию. Зато у нас в полном объеме заготовлены корма для животноводства, а это позволит и дальше наращивать продуктивность дойного стада и мясного скотоводства. Сегодня очень хорошо работают и все наши птицефабрики, которые также были представлены на выставке», — отметил заместитель главы Тюменского района Виталий Беспалов.
С интересом гости выставки отнеслись к рыбным прилавкам. По словам президента ассоциации производственно-торговых предприятий Тюменской области «Оцелот» Руслана Цицкиева, сейчас происходит довольно непростой период замещения одной продукции другой: «Дело тут не только в ответных санкциях и исчезновения той же норвежской семги. Меняется сама структура спроса. На первый взгляд, если брать экономические показатели, видно, что по некоторым позициям рыба теряет своего покупателя. Это прежде всего касается дорогих видов. Сейчас наша задача заменить ее на менее дорогую. Чем мы и занимаемся. Дело в умении перестраивать производственную и торговую стратегию в зависимости от вкуса и финансовых возможностей покупателя».
Всего свою продукцию в тюменском Выставочном зале продемонстрировали около 55 ведущих предприятий региона, сообщают в управлении информационной политики администрации Тюменского муниципального района.
Фото: http://vk-recepty.ru