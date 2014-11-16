Новый налог для малого бизнеса решили смягчить

Замминистра также отметил, что муниципальный сбор в той конструкции, которая сейчас обсуждается, будет «альтернативным минимальным налогом». «Если нет аванса, и эта сумма сбора учитывается при уплате налога на прибыль или какого-то другого налога, например, при упрощенной системе налогообложения, то фактически это означает, что сумма, которая исчислена по общим правилам, сравнивается с суммой сбора и выбирается наибольшая. Если прибыль больше, то это означает, что налогоплательщик платит прибыль и сбор проходит мимо. А если прибыль оказалась маленькой, то в этом случае платится сбор. Это своего рода барьер, тот самый альтернативный минимальный налог», — пояснил он. Таким образом, налогоплательщики, которые не платят налоги, минимизируют их, пользуясь различными схемами, будут платить сбор. Об этом пишет «Интерфакс».