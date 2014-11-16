Новый налог для малого бизнеса решили смягчить

«Это годовые суммы, а не квартальные. Скорее всего, будет снята возможность увеличивать в 10 раз для регионов. Планка сможет только понижаться, вплоть до нуля, — отметил замглавы Минфина. — Количество видов деятельности, видимо, сильно сократится. Останется, скорее всего, торговля, транспорт, может быть, еще что-нибудь, но Москва даже отказывается от общепита. Про отели не понятно, будет или нет, не исключено, что уберут».
Он также добавил, что по этим и ряду других вопросов были достигнуты договоренности на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева.
«Сегодня было обсуждение у премьер-министра Дмитрия Медведева, там по некоторым вопросам мы определились, а по гостиничному сбору не определились — будет или нет, если будет, то каким образом должен быть структурирован», — отметил Шаталов.
Напомним, проект поправок о введении муниципальных сборов за право заниматься определенными видами деятельности ко второму чтению законопроекта, совершенствующего администрирование НДС, налога на доходы физлиц и прибыль организаций, внес в начале ноября глава Бюджетного комитета Андрей Макаров. Их рассмотрение на комитете состоится 17 ноября. Первоначальный текст поправок будет несколько скорректирован.
Так, помимо сокращения количества видов деятельности, которых в текущем варианте поправок 22, будет изъята возможность увеличивать до 10 раз базовые ставки сборов. Шаталов также уточнил, что базовые ставки, определенные сейчас — от 6 тысяч рублей до 600 тысяч рублей в зависимости от видов деятельности — являются годовыми. При этом скорее всего, из проекта поправок будет убрана необходимость авансовых платежей по сборам.
Также, по словам замминистра, вероятно, с 2016 года возможность вводить сборы получат все муниципалитеты, а не только федерального значения — Москва, Санкт-Петерубрг и Севастополь. При этом Москва введет сборы уже в 2015 году.
«В 2015 году стартовать будет, видимо, только Москва, остальные, возможно, с 2016 года. Возможно, это будут все регионы, которые захотят. Это те контуры, которые сегодня обсуждались у премьера и где вырисовывается картинка», — сказал Шаталов, отметив, что окончательные решения появятся после того, как депутат Макаров подготовит поправки с учетом всех этих обсуждений и предложит парламенту.
Замминистра также отметил, что муниципальный сбор в той конструкции, которая сейчас обсуждается, будет «альтернативным минимальным налогом». «Если нет аванса, и эта сумма сбора учитывается при уплате налога на прибыль или какого-то другого налога, например, при упрощенной системе налогообложения, то фактически это означает, что сумма, которая исчислена по общим правилам, сравнивается с суммой сбора и выбирается наибольшая. Если прибыль больше, то это означает, что налогоплательщик платит прибыль и сбор проходит мимо. А если прибыль оказалась маленькой, то в этом случае платится сбор. Это своего рода барьер, тот самый альтернативный минимальный налог», — пояснил он. Таким образом, налогоплательщики, которые не платят налоги, минимизируют их, пользуясь различными схемами, будут платить сбор. Об этом пишет «Интерфакс».
Фото: doctordicks.ru.com