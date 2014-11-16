Хирурги ОКБ № 2 внедрили новую процедуру лечения аденомы простаты

Пациенты хорошо себя чувствуют и отмечают улучшение своего самочувствия. Учреждение является единственным в регионе, выполняющим подобные операции. Как отмечают специалисты, в настоящее время это наиболее высокоэффективный и малотравматичный метод воздействия на аденому простаты.
Суть процедуры заключается в эмболизации (закупорке, блокировке) артериальных сосудов, кровоснабжающих увеличенную предстательную железу (простату). В результате этого происходит её уменьшение. Процедура выполняется в специальной рентгенооперационной, оснащенной ангиографическим аппаратом, позволяющим получать изображение в режиме рентгенотелевидения.
Эмболизацию артерий простаты выполняет эндоваскулярный хирург, поскольку процедура требует большого опыта манипуляций на сосудах крайне малого диаметра, зачастую менее 1 мм, и умения контролировать свои действия посредством рентгентелевидения при помощи ангиографического аппарата.
Эмболизация является безболезненной малотравматичной процедурой, поэтому наркоз не требуется. Применяется только местная анестезия в месте прокола.
Основными преимуществами данной операции является также быстрое восстановление трудоспособности пациента, крайне низкая вероятность любых осложнений по сравнению с традиционными хирургическими методами лечения, малый срок госпитализации около 3-х дней. Пациентам после проведенной процедуры не требуются перевязки, проведение обезболивания и интенсивной терапии. Об этом сообщает пресс-служба ОКБ № 2.
По данным международных исследований у подавляющего большинства пациентов уже в первые дни после процедуры отмечается резкое уменьшение симптомов аденомы предстательной железы, а полное восстановление нормальной функции мочеполовой системы в течение 1,5 — 2-х месяцев.
Доброкачественная гиперплазия предстательной железы или аденома простаты — одно из самых распространенных заболеваний мужчин старше 40 лет и по статистическим данным в этом возрасте заболевание имеется у 18% всех мужчин на планете, а с возрастом частота встречаемости пропорционально увеличивается, так к 80 годам от заболевания страдают до 80% мужского населения. И значительная часть пациентов нуждаются в оперативном лечении.
Фото: last24.info