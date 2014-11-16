Хирурги ОКБ № 2 внедрили новую процедуру лечения аденомы простаты

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы или аденома простаты — одно из самых распространенных заболеваний мужчин старше 40 лет и по статистическим данным в этом возрасте заболевание имеется у 18% всех мужчин на планете, а с возрастом частота встречаемости пропорционально увеличивается, так к 80 годам от заболевания страдают до 80% мужского населения. И значительная часть пациентов нуждаются в оперативном лечении.