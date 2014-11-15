Воры забрали из ларька шесть коробок, не зная, что в них

«Как было установлено, 20-летний тюменец вместе со своими тремя несовершеннолетними приятелями заметил торговый ларек, находившийся на территории рынка. Безработный тюменец обратил внимание, что навесные замки у павильона недостаточно прочные. Когда территория рынка была закрыта, злоумышленники, взяв монтировку, перелезли через забор и вскрыли ларек. Взяв оттуда шесть коробок неизвестного им товара, воришки скрылись, чтобы рассмотреть похищенное уже на территории гаражей», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.