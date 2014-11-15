Воры забрали из ларька шесть коробок, не зная, что в них

В Тюмени 20-летний парень и трое его приятелей-подростков обокрали торговый ларек на рынке. Они забрали оттуда шесть коробок, не зная даже что там. Сотрудники полиции задержали старшего из воришек вместе со всем похищенным имуществом.
В пятницу около 22.00 в отдел полиции № 7 обратился житель Тюмени. Он сообщил, что заметил подростков на мопеде, перевозивших какие-то коробки в районе гаражей. Прибывший наряд патрульно-постовой службы задержал одного из подозреваемых вместе со всем похищенным имуществом.
«Как было установлено, 20-летний тюменец вместе со своими тремя несовершеннолетними приятелями заметил торговый ларек, находившийся на территории рынка. Безработный тюменец обратил внимание, что навесные замки у павильона недостаточно прочные. Когда территория рынка была закрыта, злоумышленники, взяв монтировку, перелезли через забор и вскрыли ларек. Взяв оттуда шесть коробок неизвестного им товара, воришки скрылись, чтобы рассмотреть похищенное уже на территории гаражей», — рассказали в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.
В коробках, кстати, оказались солнцезащитные очки, туалетные принадлежности и бытовая химия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). В настоящее время полицией предпринимаются меры к задержанию остальных участников преступления для установления их степени вины.