Виновнику ДТП с двумя погибшими дали 5 лет колонии

Вечером 31 августа к мужчине в гости из другого населенного пункта на купленной в тот же день машине ВАЗ-2107 приехал брат. Вместе с сожительницей, другом и взрослым сыном они всю ночь распивали спиртные напитки. В пятом часу утра 1 сентября пьяная компания решила проехаться по селу. За руль ВАЗ-2107 сел обвиняемый. Пьяный вояж закончился трагически — на ул. Ленина водитель не вписался в поворот. Машина снесла один забор и врезалась во второй.
В результате ДТП погибла 30-летняя сожительница обвиняемого, находившаяся на переднем пассажирском кресле, и его 55-летний брат, сидевший на заднем сидении, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Кроме того, несколькими днями ранее, во время патрулирования в лесах «Лесные зоны», расположенные примерно в 4 км от села Аромашево, лесничие увидели бригаду-лесозаготовителей, а также автомашину КамАЗ с прицепом, 3 бензопилы. Руководил бригадой обвиняемый. Выяснилось, что он нанял рабочих, не имея разрешительных документов на рубку леса. Всего в период с 15 апреля по 26 августа незаконно было спилено 55 берез и осин. Размер ущерба, причиненного департаменту лесного комплекса, составил более 317 тысяч рублей.
Суд по совокупности преступлений назначил мужчине пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и на три года лишил его права управлять транспортным средством. Кроме того, суд удовлетворил иск департамента лесного комплекса и взыскал с осужденного более 317 тысяч рублей. В целях возмещения вреда КамАЗ и 3 бензопилы обвиняемого, на которые в ходе следствия наложили арест, будут реализованы.