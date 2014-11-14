Виновнику ДТП с двумя погибшими дали 5 лет колонии

Вечером 31 августа к мужчине в гости из другого населенного пункта на купленной в тот же день машине ВАЗ-2107 приехал брат. Вместе с сожительницей, другом и взрослым сыном они всю ночь распивали спиртные напитки. В пятом часу утра 1 сентября пьяная компания решила проехаться по селу. За руль ВАЗ-2107 сел обвиняемый. Пьяный вояж закончился трагически — на ул. Ленина водитель не вписался в поворот. Машина снесла один забор и врезалась во второй.