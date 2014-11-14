В Тюмени открылась ярмарка «Золотая осень-2014»

Традиционно ее откроет губернатор Тюменской области Владимир Якушев. По его мнению, подобные ежегодные выставки позволяют как крупным, так и небольшим предприятиям подвести итоги работы за прошедший период, увидеть результаты своего труда, сравнить их с достижениями конкурентов, продемонстрировать новинки, а для покупателей — это отличная возможность оценить по вкусу и качеству весь спектр выпускаемой в регионе продукции.
«Каждый день своим трудом сельхозпроизводители решают стратегическую задачу — обеспечивают продовольственную безопасность. Сегодня, благодаря выверенной аграрной политике, тюменский агропромышленный комплекс — по-настоящему высокотехнологичная отрасль. Техническая вооруженность наших сельхозпредприятий, профессионализм, упорство и трудолюбие селян сыграли ключевую роль и в нынешней уборочной кампании. Несмотря на тяжелые метеоусловия, аграриям удалось добиться успешного результата. И в текущем году валовый сбор зерна превысил уровень прошлого года»,- высказал свою позицию глава региона.
По его мнению, для сохранения положительных тенденций в АПК, укрепления экономики и финансовой устойчивости предприятий предстоит решать новые задачи.
«Один из приоритетов — создание системы глубокой переработки во всех основных направлениях производства аграрной продукции, кратное увеличение объема добавленной стоимости за счет выпуска продукции „от поля до прилавка“»,- считает губернатор.
Как пишет пресс-служба губернатора области, предстоящая выставка пройдет в формате презентаций 55 предприятий и организаций, которые будут распределены по секторам: «Молочная отрасль», «Мясная отрасль», «Птицеводческая отрасль», «Рыбная отрасль», «Отрасли картофелеводства, овощеводства и заготовок дикоросов», «Наука в агропромышленном комплексе Тюменской области», «Хлебопекарная, зерноперерабатывающая и кондитерская отрасли».
Посетители выставки смогут оценить широкий ассортимент продуктов питания местного производства, который можно будет не только купить, но и продегустировать. Кроме того, им предлагается принять участие в конкурсе «Народное признание» и проголосовать за лучшую, по их мнению, продукцию. По итогам конкурса предприятиям — победителям будут вручены ценные призы и дипломы «Народное признание».
По традиции пройдет и выставка сельскохозяйственных животных. Здесь можно будет увидеть самые популярные породы крупного рогатого скота зарубежной селекции, птицы, кроликов, коз и овец, а также животных: енотов, лисиц, песцов и фазанов.
Золотая осень-2014» будет работать также и 15 ноября. В это же время с 9 часов на четырех площадках областной столицы: на прилегающих территориях у Выставочного центра, рынка «Михайловский», торгового центра «Порт» и в торгово-ярмарочном комплексе «Заречный двор» (проезд Солнечный, 11) пройдет ярмарка тюменских товаропроизводителей, где будут предложены картофель и овощи, мясная, молочная и рыбная продукция.
Помимо сельскохозяйственных ярмарок, в Тюменской области решили возродить традицию новогодних. В Тюмени, Тобольске, Ялуторовске и Нижней Тавде в декабре текущего года пройдут новогодние ярмарки. Здесь торговля будет вестись в деревянных домиках, и все желающие смогут приобрести новогодние подарки, сувениры, товары народного творчества, а также вкусную выпечку. Об этом сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Фото: tyumennews.ru