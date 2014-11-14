В Тюмени открылась ярмарка «Золотая осень-2014»

Посетители выставки смогут оценить широкий ассортимент продуктов питания местного производства, который можно будет не только купить, но и продегустировать. Кроме того, им предлагается принять участие в конкурсе «Народное признание» и проголосовать за лучшую, по их мнению, продукцию. По итогам конкурса предприятиям — победителям будут вручены ценные призы и дипломы «Народное признание».