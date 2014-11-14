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Первые клиенты лоукостера «Победа» столкнулись с проблемами

14 ноября 2014, 11:12
Клиенты, пытавшиеся купить билеты лоукостера «Победа», столкнулись с проблемами при бронировании.
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Тюмень

Как сообщает Meduza, в соцсетях появились сообщения о том, что в системе продажи билетов лоукостера произошел сбой.

Связавшимся с авиакомпанией клиентам, по их словам, сообщили о сбое в платежной системе и пообещали вернуть деньги в установленные банками сроки. При этом бронь аннулируется и восстановлению не подлежит. При попытке нового бронирования, указали некоторые покупатели билетов, перелет предлагается уже по другим тарифам.

Обсуждение проблем с бронированием «Победы» также активно ведется на форуме Airlines Inform.

Официально представители «Победы» пока никак не прокомментировали сообщения о сбое в системе оплаты. На сайте лоукостера какой-либо информации об этом также не опубликовано.

Ранее представители «Победы» объявили, что на 12 ноября было реализовано 7 тысяч авиабилетов, а самым популярным направлением стал Екатеринбург.

Фото: Meduza

turkey-24.ru

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