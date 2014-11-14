Первые клиенты лоукостера «Победа» столкнулись с проблемами

Связавшимся с авиакомпанией клиентам, по их словам, сообщили о сбое в платежной системе и пообещали вернуть деньги в установленные банками сроки. При этом бронь аннулируется и восстановлению не подлежит. При попытке нового бронирования, указали некоторые покупатели билетов, перелет предлагается уже по другим тарифам.