Первые клиенты лоукостера «Победа» столкнулись с проблемами

Как сообщает Meduza, в соцсетях появились сообщения о том, что в системе продажи билетов лоукостера произошел сбой.
Связавшимся с авиакомпанией клиентам, по их словам, сообщили о сбое в платежной системе и пообещали вернуть деньги в установленные банками сроки. При этом бронь аннулируется и восстановлению не подлежит. При попытке нового бронирования, указали некоторые покупатели билетов, перелет предлагается уже по другим тарифам.
Официально представители «Победы» пока никак не прокомментировали сообщения о сбое в системе оплаты. На сайте лоукостера какой-либо информации об этом также не опубликовано.
Ранее представители «Победы» объявили, что на 12 ноября было реализовано 7 тысяч авиабилетов, а самым популярным направлением стал Екатеринбург.
Фото: Meduza
turkey-24.ru