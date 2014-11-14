На российских прилавках осталось 5% некачественных продуктов

«Мы видим сегодня улучшение качества. Если несколько лет назад порядка 10% проверяемой продукции оказывалось некачественной, то сегодня это 4–5%, и динамика положительная», — сказала Попова.
По ее словам, сейчас за продукцией, попадающей на прилавки России, налажен достаточно жесткий контроль. Попова добавила, что статистика Роспотребнадзора показывает более высокий вес продукции неудовлетворительного качества среди импорта по сравнению с продукцией, произведенной в РФ.
Она отметила, что в отношении отечественной продукции легче проконтролировать сырье и процесс ее производства, а также предъявить претензии производителю, если будут выявлены нарушения.
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