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Бездомных собак отловят в Зареке, на Московском тракте и на Доме Обороны

14 ноября 2014, 14:33
С целью обеспечения безопасности населения с 17 по 21 ноября будет осуществляться отлов агрессивных безнадзорных домашних животных на улицах: Садовая, Ямская, Харьковская, Вербная, Магнитогорская, Голышева, Ленина, Орловская, Камышинская, Смоленская, Кемеровская, Белинского, 70 лет Октября, Ватутина, Восстания, Революции, Самарцева и по Юганскому проезду.
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Тюмень

На территории города Тюмени сохраняется неблагополучная эпизоотическая ситуация по чуме плотоядных среди собак. Жители города могут вакцинировать свое животное против чумы и бешенства в ветеринарных клиниках города, а также на Тюменской городской станции по борьбе с болезнями животных по адресу: ул. Харьковская, 77б, телефон: 41-32-75.

Сообщение о необходимости отлова и подбора падших безнадзорных домашних животных следует направлять в управы административных округов администрации города Тюмени по местонахождению животного или в специализированную организацию по отлову:

Управа Восточного административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. 30 лет Победы, д. 95, корп. 2, каб. 208, тел: (3452) 51-02-84. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00; пятница — с 8:00 до 17:00;

Управа Калининского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Луначарского, д. 61, каб. 213, тел: (3452) 43-26-11, 43-26-35. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

Управа Ленинского административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Мельникайте, д. 74, каб. 301, тел: (3452) 20-35-30. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

Управа Центрального административного округа администрации города Тюмени. Адрес: ул. Республики, д. 36, каб. 203, тел: (3452) 64-20-38. График работы: понедельник — четверг с 7:45 до 19:00, пятница — с 8:00 до 17:00;

МКУ «ЛесПаркХоз» (специализированная организация по отлову). Адрес: ул. Кедровая, д. 133, телефон диспетчерской службы: 22-58-58. Адрес сайта: www.gav72.ru. График работы: понедельник — четверг с 8:00 до 17:00, пятница — с 8:00 до 16:00, сообщается в департаменте городского хозяйства администрации города Тюмени.

Фото: http://www.plainblog.ru

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