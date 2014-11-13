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У тюменских инвалидов появится новая спортплощадка

13 ноября 2014, 16:31
В Тюмени появится новая спортивная площадка, предназначенная для занятий спортом среди инвалидов. Ею смогут пользоваться все любители активного образа жизни, включая людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Напомним, 17 сентября 2013 года в Сквере депутатов был открыт первый в Тюмени спортивный комплекс подобного рода, состоящий из 20 различных элементов.

Новая площадка располагается на территории Областного центра реабилитации инвалидов по улице Уральской, 60/1. Ее торжественное открытие намечено на завтра, 14 ноября. Спорткомплекс будет включать в себя тренажеры, которые позволяют тренировать различные группы мышц и суставов, улучшая кровообращение и развивая координацию движений. Все тренажеры предназначены для использования на открытой площадке, устойчивы к погодным изменениям, внешним воздействиям и повышенным нагрузкам.

Тренажерный комплекс был подарен тюменским инвалидам страховой компанией ОСАО «Ингосстрах» в рамках масштабной кампании по созданию безбарьерной среды в российских городах. Тюмень вошла в список 14 городов, в которых была реализована эта программа, сообщили в Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Еще один комплект тренажеров был приобретен на средства гранта губернатора Тюменской области в сфере физической культуры и спорта. Его выиграла региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», сообщает пресс-служба правительства региона.

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