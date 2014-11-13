У тюменских инвалидов появится новая спортплощадка

Тренажерный комплекс был подарен тюменским инвалидам страховой компанией ОСАО «Ингосстрах» в рамках масштабной кампании по созданию безбарьерной среды в российских городах. Тюмень вошла в список 14 городов, в которых была реализована эта программа, сообщили в Тюменской областной организации Всероссийского общества инвалидов. Еще один комплект тренажеров был приобретен на средства гранта губернатора Тюменской области в сфере физической культуры и спорта. Его выиграла региональная общественная организация «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», сообщает пресс-служба правительства региона.