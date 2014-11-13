«Тобольск-Полимер» подтвердил качество продукции

Марочный ассортимент производства ООО «Тобольск-Полимер» предусматривает выпуск более чем 70 марок, что позволяет присутствовать во всех крупнотоннажных сегментах переработки: рафия, пленки (БОПП, КАСТ), литье под давлением, нетканые материалы. На сегодняшний день на «Тобольск-Полимере» освоено 7 базовых марок гомополимера. Марка для сегмента БОПП (PP H031 BF/3) показала отличные результаты при переработке на площадках «БИАКСПЛЕНа» и на сегодняшний день по скорости переработки, физико-механическим характеристикам превосходит все отечественные аналоги и соответствует маркам ведущих зарубежных производителей полипропилена.