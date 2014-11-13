«Тобольск-Полимер» подтвердил качество продукции

Запущенное в 2013 году на ООО «Тобольск-Полимер» производство пропилена на установке дегидрирования пропана основано на новой современной технологии «Oleflex» фирмы UOP. Установка «Oleflex» представляет собой процесс каталитического дегидрирования пропана в пропилен с использованием непрерывной регенерации катализатора. Мощность установки дегидрирования составляет 510 тысяч тонн пропилена в год.
В конце октября текущего года Тобольск-Полимер получил свидетельство о государственной регистрации продукции на соответствие техническим требованиям Таможенного союза, сообщает деловой портал правительства Тюменской области. Документ подтверждает качество гранул полипропилена, их соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям и рекомендует использование тобольского полипропилена для производства широкой линейки продукции из нетканых материалов, изделий технического и бытового назначения.
Продукция тобольской площадки поставляется на российский рынок и на экспорт, в том числе в страны Таможенного союза. Получение свидетельства является еще одним гарантом качества для потребителей продукции предприятия.
Марочный ассортимент производства ООО «Тобольск-Полимер» предусматривает выпуск более чем 70 марок, что позволяет присутствовать во всех крупнотоннажных сегментах переработки: рафия, пленки (БОПП, КАСТ), литье под давлением, нетканые материалы. На сегодняшний день на «Тобольск-Полимере» освоено 7 базовых марок гомополимера. Марка для сегмента БОПП (PP H031 BF/3) показала отличные результаты при переработке на площадках «БИАКСПЛЕНа» и на сегодняшний день по скорости переработки, физико-механическим характеристикам превосходит все отечественные аналоги и соответствует маркам ведущих зарубежных производителей полипропилена.
«Тобольский полипропилен высокого качества, он используется при производстве медицинских товаров и детских игрушек, — сообщил генеральный директор „Тобольск-Полимера“ Геннадий Савин на круглом столе с предпринимателями Тобольска. — Наши инженеры не останавливаются на достигнутом и постоянно ведут работу по повышению качества и расширению марочного ассортимента выпускаемой продукции».