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Птицефабрика «Боровская» представит свою продукцию на выставке

13 ноября 2014, 14:00
Птицефабрика «Боровская» представит свою продукцию на специализированной выставке-ярмарке достижений сельскохозяйственных районов Тюменской области «Золотая осень», которая состоится в Тюмени 14–15 ноября 2014 года. Жителей и гостей областного центра ждут в Выставочном зале на Севастопольской, 12.
Сюжет
Тюмень

Ассортиментная линейка птицефабрики насчитывает более 60 наименований яичной и мясной продукции. В их числе — свыше 20 наименований куриного яйца, полуфабрикаты, вареные и полукопченые колбасы, деликатесная продукция из мяса птицы, перепелиное яйцо.

Качество продукции неоднократно подтверждено наградами специализированных выставок. Так, в октябре 2014 года птицефабрика «Боровская» стала обладателем золотого и серебряного дипломов дегустационного конкурса, состоявшегося в рамках 16-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве.

Продукцию птицефабрики высоко оценивают потребители, в том числе население северных округов Тюменской области. В 2014 году предприятие участвовало в ярмарках-дегустациях, прошедших более чем в 20 городах Югры и Ямала. Северяне с удовольствием пробовали и приобретали свежие продукты и возвращались за покупками на следующий день. Наибольшим спросом пользовались яйцо перепелиное, яйцо куриное с заданными свойствами — «Йод плюс», «Живица» и др.

#Новости#Выставки#Тюмень#Птицефабрика Боровская#Катя#Экономика
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