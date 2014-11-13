Птицефабрика «Боровская» представит свою продукцию на выставке

Продукцию птицефабрики высоко оценивают потребители, в том числе население северных округов Тюменской области. В 2014 году предприятие участвовало в ярмарках-дегустациях, прошедших более чем в 20 городах Югры и Ямала. Северяне с удовольствием пробовали и приобретали свежие продукты и возвращались за покупками на следующий день. Наибольшим спросом пользовались яйцо перепелиное, яйцо куриное с заданными свойствами — «Йод плюс», «Живица» и др.