Птицефабрика «Боровская» представит свою продукцию на выставке

Ассортиментная линейка птицефабрики насчитывает более 60 наименований яичной и мясной продукции. В их числе — свыше 20 наименований куриного яйца, полуфабрикаты, вареные и полукопченые колбасы, деликатесная продукция из мяса птицы, перепелиное яйцо.
Качество продукции неоднократно подтверждено наградами специализированных выставок. Так, в октябре 2014 года птицефабрика «Боровская» стала обладателем золотого и серебряного дипломов дегустационного конкурса, состоявшегося в рамках 16-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве.
Продукцию птицефабрики высоко оценивают потребители, в том числе население северных округов Тюменской области. В 2014 году предприятие участвовало в ярмарках-дегустациях, прошедших более чем в 20 городах Югры и Ямала. Северяне с удовольствием пробовали и приобретали свежие продукты и возвращались за покупками на следующий день. Наибольшим спросом пользовались яйцо перепелиное, яйцо куриное с заданными свойствами — «Йод плюс», «Живица» и др.