Погоня за скидками: ночь распродаж в МФК «Магеллан»

Тюменцы вместе с известным шоуменом Константином Фирсовым отправятся в увлекательный квест по торговому центру, чтобы решить все загадки, отыскать самые низкие цены и нужные приобретения в этом лабиринте покупок. А выступления вокально-инструментального ансамбля никому не дадут заскучать на этом празднике шоппинга.
В качестве сувениров организаторы подготовили подарочные сертификаты на внушительные суммы, сладкие призы и тёплые и уютные вещи, так необходимые грядущей холодной зимой. Эти подарки предоставили: «Дочки-Сыночки», «Империя сумок», «Loresima», «DUOS», «ORBY», «Reserved», «NewForm», «Фотоплюс», «E-Mobile72», «Синьорина» и многие другие.