Погоня за скидками: ночь распродаж в МФК «Магеллан»

Погоня за скидками ожидается в МФК «Магеллан»: в пятницу, 14 ноября, здесь состоится грандиозная ночь распродаж с 22 часов до часа ночи. Покупатели не только смогут воспользоваться скидками до 50%, но и поучаствовать в уникальном квесте, повеселиться в увлекательных конкурсах и, конечно, получить ценные призы.

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