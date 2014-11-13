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Погоня за скидками: ночь распродаж в МФК «Магеллан»

13 ноября 2014, 09:19
Погоня за скидками ожидается в МФК «Магеллан»: в пятницу, 14 ноября, здесь состоится грандиозная ночь распродаж с 22 часов до часа ночи. Покупатели не только смогут воспользоваться скидками до 50%, но и поучаствовать в уникальном квесте, повеселиться в увлекательных конкурсах и, конечно, получить ценные призы.
Сюжет
Тюмень

Тюменцы вместе с известным шоуменом Константином Фирсовым отправятся в увлекательный квест по торговому центру, чтобы решить все загадки, отыскать самые низкие цены и нужные приобретения в этом лабиринте покупок. А выступления вокально-инструментального ансамбля никому не дадут заскучать на этом празднике шоппинга.

В качестве сувениров организаторы подготовили подарочные сертификаты на внушительные суммы, сладкие призы и тёплые и уютные вещи, так необходимые грядущей холодной зимой. Эти подарки предоставили: «Дочки-Сыночки», «Империя сумок», «Loresima», «DUOS», «ORBY», «Reserved», «NewForm», «Фотоплюс», «E-Mobile72», «Синьорина» и многие другие.

#Новости#Акции#Скидки#Тюмень#Ирина#Культура
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