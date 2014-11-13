Около 500 домов Тюмени не останутся без электричества

Но полтысячи домов администрация города не может бросить на произвол судьбы, поэтому вот уже несколько дней работы по электроснабжению поселка ведутся компанией ООО «Сибирь-Электро». «Месяц назад мы сменили здесь трансформатор с увеличением мощности с 250 до 400, и сейчас ведем работы по замене рубильника, автомата… Так ситуация сложилась, потому что жители стали больше расходовать электроэнергию, а оборудование на это не рассчитано. Людям нужно привести в порядок документацию и сделать запрос на увеличение мощности», — пояснил представитель «Сибирь-Электро» Виктор Николаевич.