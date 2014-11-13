Около 500 домов Тюмени не останутся без электричества

В редакцию NashGorod.ru обратились жители ликвидированного минувшим летом ДНТ «Солнышко». Они сообщили, что в расположенном в Тюмени в районе поселка Нефтяник бывшего ДНТ, которое стало частью города, частенько в последнее время отключается электричество. Перебои на несколько часов были 19, 22, 24 октября, а также 9 ноября. Такая ситуация жителей не устраивает, тем более, что они исправно платят за электроэнергию.
«Наблюдается регулярность отключения электроэнергии в зимнее время, а это почти 500 домов бывшего ДНТ „Солнышко“. Там живут многодетные семьи, которые почему то считаются 3-ей категорией по восстановлению электроэнергии. Неоднократные обращения по восстановлению электроснабжения в ходе отключений результатов не дали. Кроме того, осуществляемая подача электроэнергии неравномерна (бывает, что подается напряжение менее 140 вольт), что приводит к выходу из строя бытовых электроприборов у жителей: телевизоров, холодильников и т.д.», — рассказывает житель района Николай Иванович.
Жильцы «Солнышка» пояснили, что с июля 2014 года они живут не в ДНТ, а в районе города, многие занимаются переоформлением прописки. И именно в июле они заключили договоры с «Тюменьэнергосбытом» — дочерней компанией ЭК «Восток» и платят за электроэнергию им. В «Тюменьэнергосбыте» в свою очередь пояснили, что отключениями не занимаются, этим занимается сетевая организация. В СУЭНКО также сообщили, что это не их сети.
«С неделю назад к нам приезжала комиссия из трех человек, в составе которой были из „Тюменьэнергосбыта“, СУЭНКО и еще кто-то, но вопрос так и не решился», — говорит Чулпан Анасовна.
Но полтысячи домов администрация города не может бросить на произвол судьбы, поэтому вот уже несколько дней работы по электроснабжению поселка ведутся компанией ООО «Сибирь-Электро». «Месяц назад мы сменили здесь трансформатор с увеличением мощности с 250 до 400, и сейчас ведем работы по замене рубильника, автомата… Так ситуация сложилась, потому что жители стали больше расходовать электроэнергию, а оборудование на это не рассчитано. Людям нужно привести в порядок документацию и сделать запрос на увеличение мощности», — пояснил представитель «Сибирь-Электро» Виктор Николаевич.